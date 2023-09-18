16 і 17 вересня були зіграні дев'ять матчів в рамках п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги.
Лідери чемпіонату "Манчестер Сіті", "Арсенал", "Ліверпуль" і "Тоттенхем" здобули перемоги в рамках цього туру.
"Манчестер Сіті" в гостях обіграв "Вест Хем", "Ліверпуль" розібрався з "Вулверхемптоном", "Тоттенхем" на своєму полі здолав "Шеффілд Юнайтед", а "Арсенал" Олександра Зінченка мінімально виграв у "Евертона" Віталія Миколенка.
Також відзначимо ще одну дуель українців, яка трапилася в цьому турі. "Борнмут" Іллі Забарного на своєму полі сенсаційно відібрав очки у протистоянні з "Челсі" Михайла Мудрика.
АПЛ-2023/24: результати матчів п'ятого туру
"Вулверхемптон" - "Ліверпуль" - 1:3
Голи: Хван Хі Чхан, 7 - Гакпо, 55, Робертсон, 85, Буено 90, аг
Огляд матчу:
"Вест Хем" - "Манчестер Сіті" - 1:3
Голи: Ворд-Праус, 36 - Доку, 46, Бернарду Сілва, 76, Холанд, 86
Огляд матчу:
"Манчестер Юнайтед" - "Брайтон" - 1:3
Голи: Межбрі, 73 - Уелбек, 20, Гросс, 53, Педру, 71
Огляд матчу:
"Фулхем" - "Лутон" - 1:0
Гол: Вінісіус, 65
"Астон Вілла" - "Кристал Пелас" - 3:1
Голи: Данн, 87, Луїс, 90+8, Бейлі, 90+11 - Едуард , 47
"Тоттенхем" - "Шеффілд Юнайтед" - 2:1
Голи: Рішарлісон, 90+8, Кулусевскі, 90+11 - Хамер , 74
"Ньюкасл" - "Брентфорд" - 1:0
Гол: Вілсон, 64
Огляд матчу:
"Евертон" - "Арсенал" - 0:1
Гол: Троссард. 69
Огляд матчу:
"Борнмут" - "Челсі" - 0:0
Огляд матчу:
Додамо, що ще один матч п'ятого туру АПЛ буде зіграний у понеділок, 18 вересня. "Ноттінгем" на своєму полі прийме "Бернлі".
Після п'яти турів перше місце в турнірній таблиці АПЛ займає "Манчестер Сіті", в активі якого 15 набраних очок. Далі йдуть "Ліверпуль", "Арсенал" і "Тоттенхем" - по 13 очок. "Брайтон" з 12 балами йде на п'ятій сходинці.