Українські футболісти розпочали поєдинок з перших хвилин.

У неділю, 17 вересня, відбувся поєдинок 5-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому "Челсі" грав проти "Борнмута".

Ілля Забарний і Михайло Мудрик потрапили до стартових складів своїх команд, перше в цьому сезоні "українське дербі" в АПЛ завершилося миром - без забитих голів.

Зазначимо, що Мудрик непогано провів першу половину зустрічі, але був замінений на 63-й хвилині, у його пасиві жовта картка. Для нього це був перший вихід у старті в матчі чемпіонату Англії з початку сезону. Забарний відіграв без заміни.

Статистичний портал WhoScored поставив Мудрику 6,5 балів. Забарний отримав оцінку 6,8.

Нічия в цій грі дозволила "Борнмуту" набрати три очки і піднятися на 15-е місце в турнірній таблиці. В активі лондонського "Челсі" п'ять балів і 14-й рядок.

У наступному турі АПЛ "Челсі" зіграє проти "Астон Вілли", а "Борнмут" зустрінеться з "Брайтоном".

"Борнмут" - "Челсі" - 0:0

"Борнмут": Нето — Ааронс, Забарний, Келлі, Керкез (Сенесі, 74) — Крісті (Брукс, 89), Кук — Уаттара (Клюйверт, 63), Біллінґ, Таверньє (Сіністерра, 74) — Соланке

"Челсі": Санчез — Ґюсто, Дісасі, Сілва, Колвілл (Чілуелл, 81) — Уґочукву, Ґаллахер — Стерлінг, Фернандес (Маатсен, 81), Мудрик (Палмер, 63) — Джексон

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