Перемогу "Арсеналу" приніс гол бельгійця Леандро Троссарда.

У неділю, 17 вересня, відбувся поєдинок 5-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому "Евертон" приймав лондонський "Арсенал".

Гра проходила на стадіоні "Гудісон Парк" і завершилася з рахунком 1:0 на користь "канонірів".

Гості відкрили рахунок у грі на 20-й хвилині - відзначився Габріел Мартінеллі. Однак після втручання VAR це взяття воріт було скасовано, оскільки у бразильського вінгера зафіксували офсайд.

Переможний м'яч "каноніри" забили на 69-й хвилині - після передачі Букайо Сака м'яч у сітку воріт "Евертона" відправив Леандро Троссард.

"Евертон" - "Арсенал" - 0:1

Гол: Троссард, 69

"Евертон": Пікфорд, Янг (Паттерсон, 87), Тарковський, Брантвейт, Миколенко, Макніл (Шерміті, 87), Гуйє, Онана, Данжума, Дукуре (Гарнер, 80), Бето (Калверт-Левін, 66)

"Арсенал": Рая, Уайт, Саліба, Габріел, Зінченко (Томіясу, 80), Едегор, Райс, Вієйра (Хаверц, 80), Сака, Нкетіа (Жезус, 66), Мартінеллі (Троссард, 24)

Попередження: Янг, 45+2 - Габріел, 47

Огляд матчу:

Відзначимо, що українець Олександр Зінченко відіграв 80 хвилин в матчі за "Арсенал" і отримав від статистичного порталу WhoScored середню оцінку - 6,9 бала. Захисник "Евертона" Віталій Миколенко провів на полі всю гру, йому поставили 6,7 бала.

Після п'яти турів "Арсенал" йде на четвертому місці в турнірній таблиці АПЛ з 13 балами в активі. "Евертон" заробив 1 очко і займає 18-й рядок.

У наступному турі АПЛ "Арсенал" зіграє проти "Тоттенхема", а "Евертон" поміряється силами з "Брентфордом".

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