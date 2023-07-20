Олександр Зінченко участі у цій грі не брав через травму.

Лондонський "Арсенал" продовжує підготовку до нового сезону. У ніч на 20 липня в рамках турне по США "каноніри" зіграли товариський матч проти збірної найкращих гравців чемпіонату МЛС.

Гра проходила у Вашингтоні і завершилася розгромною перемогою "Арсеналу" з рахунком 5:0.

Рахунок у грі був відкритий вже на п'ятій хвилині - бразильський нападник "канонірів" Габріел Жезус відправив м'яч у сітку воріт ефектним ударом з середньої дистанції. На 23-й хвилині Леандро Троссард після точної передачі Букайо Сака подвоїв перевагу "Арсеналу".

У другому таймі лондонці забили ще три м'ячі. На 47-й хвилині зустрічі пенальті реалізував Жоржиньо. На 84-й хвилині четвертий м'яч "канонірів" забив Габріел Мартінеллі, який відзначився після передачі Мартіна Едегора.

Крапку в грі поставив новачок "Арсенала" Кай Хаверц, якого "каноніри" придбали у "Челсі" цього літа за 70 мільйонів євро. Німецький атакуючий хавбек забив на 89-й хвилині.

"Арсенал" - "МЛС Олл-Старз" - 5:0

Голи: Жезус, 5, Троссард, 23, Жоржиньо, 47 пен, Мартінеллі, 84, Хаверц, 89

"МЛС Олл-Старз"(основний склад): Бюркі, Холлінгсхед, Глеснес, Циммерман, Барреаль, Пуч, Хосе Мартінес, Мухтар, Буанга, Бентеке, Акоста

"Арсенал"(основний склад): Рамсдейл, Уайт, Саліба, Габріель, Ківіор, Вієйра, Жоржиньо, Троссард, Сака, Жезус, Нкетія

Огляд матчу:

Відзначимо, що український захисник "Арсенала" був присутній на цьому матчі, проте в заявку на гру він не потрапив. Українець поки продовжує відновлюватися після травми.

Свій наступний матч "Арсенал" проведе 23 липня з "Манчестер Юнайтед".

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