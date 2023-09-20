Лондонський "Арсенал" стартував у Лізі чемпіонів з розгромної перемоги над нідерландським ПСВ.

У середу, 20 вересня, відбувся поєдинок першого туру групового раунду Ліги чемпіонів, в якому "Арсенал" протистояв нідерландському ПСВ.

Зустріч проходила на стадіоні "Емірейтс" в Лондоні і завершилася з рахунком 4:0 на користь "канонірів".

Рахунок у грі був відкритий на 8-й хвилині - після передачі Мартіна Едегора відзначився Букайо Сака. На 20-й хвилині "каноніри" удволили перевагу - гол з передачі Букайо Сака забив Леандро Троссард. На 38-й хвилині Габріел Жезус забив третій м'яч "Арсеналу" в цій зустрічі. Асистував бразильцеві Леандро Троссард.

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У другому таймі лондонці забили ще раз. Мартін Едегор відправив м'яч у сітку воріт ПСВ після передачі Раяна Нельсона.

"Арсенал" - ПСВ - 4:0

Голи: Сака, 8, Троссард, 20, Жезус, 38, Едегор, 70

"Арсенал": Рая, Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко (Томіясу 58), Едегор, Райс (Жоржиньйо 76), Гаверц, Сака (Вієйра 69), Жезус (Сміт-Роу 69), Троссард (Нелсон 58)

ПСВ: Бенітес, Тезе, Белла-Кочап (Рамалью 76), Боскальї, Дест, Схаутен, Верман, Салібарі (М. Тільман 66), Бакайоко (Лосано 66), Люк де Йонг (Пепі 90), Ланг (Вертессен 77)

Попередження: Вайт 43 – Боскальї 48

Огляд матчу:

Відзначимо, що український захисник "Арсенала" Олександр Зінченко вийшов на цю гру в стартовому складі. Він зіграв 58 хвилин, після чого був замінений на Такехіро Томіясу.

Нагадаємо, Олександр Зінченко грав за ПСВ в сезоні 16/17 на правах оренди. За нідерландський клуб українець зіграв 17 матчів і відзначився 4 гольовими передачами.

Додамо, що в іншому матчі групи B іспанська "Севілья" зіграла внічию проти французького "Ланса" (1:1).

У наступному турі групового раунду Ліги чемпіонів "Арсенал" зіграє проти "Ланса", а ПСВ зустрінеться з "Севільєю". Матчі відбудуться 3 жовтня.

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