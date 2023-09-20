19 і 20 вересня проходять матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.
Україну на цій стадії турніру представляє донецький "Шахтар". "Гірники" виступають в групі H. В рамках першого туру підопічні Патріка ван Леувена програли португальському клубу "Порту".
В іншому поєдинку групи H каталонська "Барселона" знищила бельгійський "Антверпен".
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Ліга чемпіонів-2023/24: 1 тур
Вівторок, 19 вересня
Група E
- "Феєнорд" - "Селтік" - 2:0
- "Лаціо" - "Атлетіко" - 1:1
Група F
- "Ньюкасл" - "Мілан" - 0:0
- ПСЖ - "Боруссія" Д - 2:0
Група G
- "Янг Бойз" - "РБ Лейпциг" - 1:3
- "Манчестер Сіті" - "Црвена Звєзда" - 3:1
Група H
- "Барселона" - "Антверпен" - 5:0
- "Шахтар" - "Порту" - 1:3
Середа, 20 вересня
Група A
- 19:45 "Галатасарай" - "Копенгаген"
- 22:00 "Баварія" - "Манчестер Юнайтед"
Група B
- 22:00 "Арсенал" - ПСВ
- 22:00 "Севілья" - "Ланс"
Група C
- 19:45 "Реал" Мадрид" - "Уніон" Берлін
- 22:00 "Брага" - "Наполі"
Група D
- 22:00 "Бенфіка" - "Зальцбург"
- 22:00 "Реал Сосьєдад" - "Інтер"
Нагадаємо, чинним переможцем Ліги чемпіонів є "Манчестер Сіті". У фіналі турніру в минулому сезоні "городяни" перемогли міланський "Інтер".