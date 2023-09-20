"Шахтар" стартував у новому сезоні Ліги чемпіонів з поразки.

19 і 20 вересня проходять матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.

Україну на цій стадії турніру представляє донецький "Шахтар". "Гірники" виступають в групі H. В рамках першого туру підопічні Патріка ван Леувена програли португальському клубу "Порту".

В іншому поєдинку групи H каталонська "Барселона" знищила бельгійський "Антверпен".

Відео дня

Ліга чемпіонів-2023/24: 1 тур

Вівторок, 19 вересня

Група E

"Феєнорд" - "Селтік" - 2:0

"Лаціо" - "Атлетіко" - 1:1

Група F

"Ньюкасл" - "Мілан" - 0:0

ПСЖ - "Боруссія" Д - 2:0

Група G

"Янг Бойз" - "РБ Лейпциг" - 1:3

"Манчестер Сіті" - "Црвена Звєзда" - 3:1

Група H

"Барселона" - "Антверпен" - 5:0

"Шахтар" - "Порту" - 1:3

Середа, 20 вересня

Група A

19:45 "Галатасарай" - "Копенгаген"

22:00 "Баварія" - "Манчестер Юнайтед"

Група B

22:00 "Арсенал" - ПСВ

22:00 "Севілья" - "Ланс"

Група C

19:45 "Реал" Мадрид" - "Уніон" Берлін

22:00 "Брага" - "Наполі"

Група D

22:00 "Бенфіка" - "Зальцбург"

22:00 "Реал Сосьєдад" - "Інтер"

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги чемпіонів є "Манчестер Сіті". У фіналі турніру в минулому сезоні "городяни" перемогли міланський "Інтер".

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