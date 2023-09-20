Ліга чемпіонів / фото REUTERS

19 і 20 вересня проходять матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24. 

Україну на цій стадії турніру представляє донецький "Шахтар". "Гірники" виступають в групі H. В рамках першого туру підопічні Патріка ван Леувена програли португальському клубу "Порту"

В іншому поєдинку групи H каталонська "Барселона" знищила бельгійський "Антверпен"

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Ліга чемпіонів-2023/24: 1 тур

Вівторок, 19 вересня

Група E

  • "Феєнорд" - "Селтік" - 2:0
  • "Лаціо" - "Атлетіко" - 1:1

Група F

  • "Ньюкасл" - "Мілан" - 0:0
  • ПСЖ - "Боруссія" Д - 2:0

Група G

  • "Янг Бойз" - "РБ Лейпциг" - 1:3
  • "Манчестер Сіті" - "Црвена Звєзда" - 3:1

Група H

  • "Барселона" - "Антверпен" - 5:0
  • "Шахтар" - "Порту" - 1:3

Середа, 20 вересня

Група A

  • 19:45 "Галатасарай" - "Копенгаген"
  • 22:00 "Баварія" - "Манчестер Юнайтед"

Група B

  • 22:00 "Арсенал" - ПСВ
  • 22:00 "Севілья" - "Ланс"

Група C

  • 19:45 "Реал" Мадрид" - "Уніон" Берлін
  • 22:00 "Брага" - "Наполі"

Група D

  • 22:00 "Бенфіка" - "Зальцбург"
  • 22:00 "Реал Сосьєдад" - "Інтер"

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги чемпіонів є "Манчестер Сіті". У фіналі турніру в минулому сезоні "городяни" перемогли міланський "Інтер"

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