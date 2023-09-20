Роберт Левандовскі став третім футболістом в історії, який забив 100 голів у Лізі чемпіонів.

У вівторок, 19 вересня, відбувся поєдинок першого туру групового раунду Ліги чемпіонів, в якому "Барселона" протистояла бельгійському "Антверпену".

Гра проходила на стадіоні "Олімпіко" в Барселоні і завершилася з рахунком 5:0 на користь господарів поля.

Рахунок у грі підопічні Хаві Ернандеса відкрили на 11-й хвилині - гол забив португальський нападник Жоау Фелікс. На 19-й хвилині зустрічі Роберт Левандовскі подвоїв перевагу каталонців. На 22-й хвилині півзахисник "Антверпена" Елле Батай забив гол у власні ворота і довів рахунок до великого.

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У другому таймі каталонці забили ще двічі - на 54-й хвилині відзначився півзахисник Гаві, а на 66-й хвилині дубль оформив Жоау Фелікс.

"Барселона" - "Антверпен" - 5:0

Голи: Фелікс, 11, 66, Левандовскі, 19, Батай, 22 автогол, Гаві, 54

"Барселона": тер Штеген, Жоау Канселу (Серхі Роберто, 76), Крістенсен, Кунде, Бальде, Гюндоган, Де Йонг (Ромеу, 58), Гаві (Лопес, 58), Рафінья (Ферран Торрес, 68), Жоау Фелікс (Ямаль, 68), Левандовскі

"Антверпен": Бюте, Батай (Керк, 74), Алдервейрелд, Кулібалі, Вейндал, Кейта, Еккеленкамп (Юсуф, 61), Вермерен, Муя (Валенсія, 83), Баліквіша (де Лат, 61), Янссен (Іленікена, 60)

Попередження: Гаві (36)

Огляд матчу:

Нагадаємо, в іншому матчі цієї групи донецький "Шахтар" поступився португальському "Порту" (1:3).

Таким чином, після першого туру лідерами групи H є "Барселона" і "Порту".

Додамо, що Роберто Левандовскі забив свій 100-й гол в рамках Ліги чемпіонів. Польський нападник став третім футболістом в історії цього турніру, якому підкорилася дана відмітка. Більше за нього голів забили тільки Ліонель Мессі (132 голи) і Кріштіану Роналду (145 голів).

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