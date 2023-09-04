"Барселона" займає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.

У неділю, 3 вересня, відбувся поєдинок четвертого туру чемпіонату Іспанії з футболу, в якому "Осасуна" приймала "Барселону".

Зустріч команд пройшла на стадіоні "Ель-Садар" в Памплоні і завершилася перемогою "блаугранас" з рахунком 2:1.

Рахунок у грі був відкритий в кінцівці першого тайму - гол французького захисника Жюля Кунде вивів "Барселону" вперед.

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"Осасуні" вдалося зрівняти рахунок на 76-й хвилині зустрічі - відзначився Чімі Авіла. На 84-й хвилині матчу захисник "Осасуни" Алехандро Катена сфолив у боротьбі з Робертом Левандовскі у власному штрафному майданчику і отримав червону картку. Польський нападник реалізував пенальті і приніс каталонському клубу перемогу.

"Осасуна" - "Барселона" - 1:2

Голи: Авіла, 76 - Кунде, 45+1, Левандовскі, 86 (пен)

"Осасуна": Фернандес, Аресо (Відаль, 80), Катена, Еррандо, Крус, Муньос, Ібаньєс (Монкайола, 72), Гарсія (Барха, 62), Орос, Арнаїс (Авіла, 62), Рауль (Будімір, 62)

"Барселона": тер Штеген, Роберто (Канселу, 59), Кунде, Крістенсен (Мартінес, 90+1), Бальде, Де Йонг, Ромеу (Фелікс, 80), Гюндоган, Ямал (Торрес, 59), Левандовскі (Рафінья, 90+1), Гаві

Попередження: Аресо - Левандовскі, Гаві, Де Йонг, Бальде

Вилучення: Катена

Огляд матчу:

Перемога в цій грі допомогла "Барселоні" піднятися на третю сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. В активі "блаугранас" 10 набраних очок. "Осасуна" з 6 балами йде на 10-й сходинці.

У наступному турі іспанської Ла Ліги "Барселона" зіграє проти "Бетіса", а "Осасуна" поміряється силами з "Хетафе".

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