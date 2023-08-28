Перемогу "Барселоні" приніс гол польського форварда Роберта Левандовскі.

У неділю, 27 серпня, відбувся поєдинок третього туру чемпіонату Іспанії з футболу, в якому "Вільярреал" приймав "Барселону".

Гра проходила на стадіоні "Де ла Кераміка" і завершився перемогою каталонського клубу з рахунком 4:3.

У першій половині зустрічі команди розійшлися миром, забивши чотири м'ячі. У складі каталонців відзначилися Гаві і Френкі де Йонг. За "Вільярреал" забили Хуан Фойт і Олександр Сорлот.

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На старті другого тайму "Вільярреал" вийшов вперед - відзначився Алекс Баена. Однак "Барселоні" вдалося перевернути хід цієї зустрічі протягом трьох хвилин. На 68-й хвилині Ферран Торрес зрівняв рахунок, а на 71-й хвилині Роберт Левандовскі приніс перемогу команді Хаві Ернандеса.

"Вільярреал" - "Барселона" - 3:4

Голи: Фойт, 26, Сорлот, 40, Баена, 50 - Гаві, 12, Де Йонг, 15, Торрес, 68, Левандовскі, 71

"Вільярреал": Йоргенсен, Фойт, Габбія, Куенка, Педраса, Терратс (Комесанья, 70), Алекс Баена (Моралес, 77), Капу (Денис Суарес, 70), Парехо (Бреретон, 86), Жерар Морено (Ахомаш, 70), Сорлот

"Барселона": Тер Штеген, Сергі Роберто, Крістенсен (Ерік Гарсія, 46), Кунде, Алонсо, Гюндоган, Ромеу (Ферран Торрес, 63), де Йонг, Гаві, Ямаль (Фаті, 76), Левандовскі

Попередження: Фойт, 45+6, Терратс, 57, Габбія, 80 - Ямаль, 44, Левандовскі, 45+6, Гарсія, 83

"Барселона" набрала сім очок у трьох матчах і піднялася на третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії з футболу. "Вільярреал" займає 12-й рядок, заробивши три очки. Лідирує в чемпіонаті мадридський "Реал", в активі якого 9 балів.

У наступному турі іспанської Ла Ліги "Барселона" зіграє проти "Осасуни", а "Вільярреал" поміряється силами з "Кадісом".

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