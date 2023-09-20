Форвард "Шахтаря" Кевін Келсі відзначився дебютним голом у ЛЧ.

У вівторок, 19 вересня, в рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА "Шахтар" приймав у німецькому місті Гамбург португальський "Порту".

Відкрили рахунок у матчі гості. На 8-й хвилині гри відзначився Галену. Кевін Келсі швидко відновив паритет, але до кінця першого тайму "Порту" забив ще двічі.

У другому таймі команди голів не забивали.

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Статистичний портал WhoScored назвав воротаря Дмитра Різника найкращим гравцем поєдинку в складі "Шахтаря". За 90 хвилин на полі голкіпер зробив 6 сейвів, двічі вдало зіграв на виході, перехопив 1 навіс, зробив 48 дотиків до м’яча, віддав 28 точних передач з 31 (90%), тричі виніс м’яч, 1 раз його відібрав та виграв 1 верхову дуель.

Шахтар (Донецьк, Україна) - Порту (Порту, Португалія) - 1:3

Голи: Келсі 13 – Галену 8, 15, Таремі 29

Шахтар: Різник – Конопля (Гочолеійшвілі 76), Лемкін (Азаров 65), Ракіцький, Міроші – Степаненко (Кащук 65), Назарина – Зубков, Судаков, Сікан (Егіналду 81) – Келсі (Бондаренко 65)

Порту: Кошта – Жуан Маріу (Санчес 73), Пепе, Кармо, Зайду (Венделл 46) – Франко (Боргес 82), Варела, Еустакіо – Іван Хайме (Ніко 72), Таремі, Галену (Ф. Консейсау 90+1)

Зазначимо, що в паралельному матчі цієї групи "Барселона" вдома розгромила бельгійський "Антверпен" з рахунком 5:0.

У наступному турі групового раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" 4 жовтня зіграє проти "Антверпена", а "Барселона" поїде в гості до "Порту".

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