"Червоні дияволи" дуже важко розпочинають сезон, а "містяни" вперше у поточному сезоні АПЛ зазнали поразки.

30 вересня пройшли поєдинки 7-го туру англійської Прем'єр-ліги, в яких не обійшлося без сенсаційних результатів.

Сенсаційно в цьому турі втратили очки два манчестерські клуби, "Юнайтед", який продовжує буксувати на старті сезону програв дома "Крістал Пелас", а "Сіті" у виїзному протистоянні поступився "Вулвергемптону" - 1:2. Це перша поразка підопічних Гвардіоли цього сезону та у випадку перемоги – "Ліверпуль" очолить турнірну таблицю.

В українському дербі лондонський "Арсенал" Олександра Зінченка розгромив на виїзді "Борнмут" Іллі Забарного. Забарний відіграв весь матч, а Зінченко був замінений на 69-й хвилині.

Відео дня

Вулвергемптон – Манчестер Сіті – 2:1

Голи: Діаш, 13 (автогол), Хван Хі Чхан, 66 – Альварес, 58

Манчестер Юнайтед – Крістал Пелес – 0:1

Гол: Андерсен, 25

Борнмут – Арсенал – 0:4

Голи: Сака, 17, Едегор, 44 (п.), Гаверц, 53 (п.), Вайт, 90+3

Нагадаємо, що "Манчестер Сіті" сенсаційно програв "Ньюкаслу" в рамках 1/16 фіналу Кубка англійської ліги і покинув турнір.

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