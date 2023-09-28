В 1/16 фіналу Кубка ліги "Манчестер Сіті" поступився "Ньюкаслу".

У середу ,27 вересня, "Манчестер Сіті" сенсаційно програв "Ньюкаслу" в рамках 1/16 фіналу Кубка англійської ліги і покинув турнір.

Головний тренер "городян" Хосеп Гвардіола прокоментував поразку своїх підопічних.

"Ви думаєте, що нашою метою був квадрупл? Требл нас більш ніж влаштовує. Ми зіграли неймовірну гру. Після перерви вони додали, стали більш агресивними і забили гол. Вітаємо "Ньюкасл", - наводить слова Гвардіоли Фабріціо Романо.

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Додамо, що поєдинок "Манчестер Сіті" проти "Ньюкасла" завершився з рахунком 1:0 на користь "сорок". Єдиний гол у цій грі забив Александер Ісак на 53-й хвилині.

Для команди Пепа Гвардіоли ця поразка стала першою в основний час в 10 офіційних матчах поточного сезону.

Нагадаємо, "Манчестер Сіті" за підсумками минулого сезону оформив требл. "Городяни" виграли Лігу чемпіонів, АПЛ і Кубок Англії. Хосеп Гвардіола став першим тренером в історії, якому вдалося оформити требл двічі (перший раз йому це вдалося з "Барселоною" в сезоні-2008/2009).

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