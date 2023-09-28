Хосеп Гвардіола / фото REUTERS

26 і 27 вересня були зіграні матчі 1/16 фіналу Кубка англійської ліги сезону-2023/24. 

Головною сенсацією на цій стадії став виліт з турніру "Манчестер Сіті", який поступився "Ньюкаслу". 

Відзначимо, що в наступний раунд турніру вийшли команди українських футболістів Іллі Забарного, Олександра Зінченка, Віталія Миколенка і Михайла Мудрика. "Борнмут" обіграв "Сток Сіті", "Арсенал" вибив з турніру "Брентфорд", "Евертон" здолав "Астон Віллу", а "Челсі" виграв у "Брайтона"

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Кубок Ліги-2023/24: результати матчів 1/16 фіналу

26 вересня

  • "Мансфілд" - "Петерборо" - 2:2 (3:1 пен.)
  • "Ексетер" - "Лутон" - 1:0
  • "Порт Вейл" - "Саттон" - 2:1
  • "Солфорд" - "Бернлі" - 0:4
  • "Бредфорд" - "Мідлсбро" - 0:2
  • "Іпсвіч" - "Вулвергемптон" - 3:2
  • "Манчестер Юнайтед" - "Крістал Пелас" - 3:0

27 вересня

  • "Челсі" - "Брайтон" - 1:0
  • "Фулхем" - "Норвіч" - 2:1
  • "Блекберн" - "Кардіфф" - 5:2
  • "Астон Вілла" - "Евертон" - 1:2
  • "Лінкольн" - "Вест Хем" - 0:1
  • "Брентфорд" - "Арсенал" - 0:1
  • "Борнмут" - "Сток Сіті" - 2:0
  • "Ліверпуль" - "Лестер" - 3:1
  • "Ньюкасл" - "Манчестер Сіті" - 1:0

Додамо, що жеребкування 1/8 фіналу Кубка ліги вже відбулося. Базові дати матчів 1/8 фіналу - 31 жовтня або 1 листопада.

  • "Мансфілд" - "Порт Вейл"
  • "Іпсвіч Таун" - "Фулхем"
  • "Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл"
  • "Борнмут" - "Ліверпуль"
  • "Челсі" - "Блекберн Роверс"
  • "Вест Хем" - "Арсенал"
  • "Евертон" - "Бернлі"
  • "Ексетер" - "Мідлсбро"

Нагадаємо, чинним переможцем Кубка ліги є "Манчестер Юнайтед". 

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