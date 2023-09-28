"Манчестер Сіті" завершив свої виступи в Кубку ліги.

26 і 27 вересня були зіграні матчі 1/16 фіналу Кубка англійської ліги сезону-2023/24.

Головною сенсацією на цій стадії став виліт з турніру "Манчестер Сіті", який поступився "Ньюкаслу".

Відзначимо, що в наступний раунд турніру вийшли команди українських футболістів Іллі Забарного, Олександра Зінченка, Віталія Миколенка і Михайла Мудрика. "Борнмут" обіграв "Сток Сіті", "Арсенал" вибив з турніру "Брентфорд", "Евертон" здолав "Астон Віллу", а "Челсі" виграв у "Брайтона".

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Кубок Ліги-2023/24: результати матчів 1/16 фіналу

26 вересня

"Мансфілд" - "Петерборо" - 2:2 (3:1 пен.)

"Ексетер" - "Лутон" - 1:0

"Порт Вейл" - "Саттон" - 2:1

"Солфорд" - "Бернлі" - 0:4

"Бредфорд" - "Мідлсбро" - 0:2

"Іпсвіч" - "Вулвергемптон" - 3:2

"Манчестер Юнайтед" - "Крістал Пелас" - 3:0

27 вересня

"Челсі" - "Брайтон" - 1:0

"Фулхем" - "Норвіч" - 2:1

"Блекберн" - "Кардіфф" - 5:2

"Астон Вілла" - "Евертон" - 1:2

"Лінкольн" - "Вест Хем" - 0:1

"Брентфорд" - "Арсенал" - 0:1

"Борнмут" - "Сток Сіті" - 2:0

"Ліверпуль" - "Лестер" - 3:1

"Ньюкасл" - "Манчестер Сіті" - 1:0

Додамо, що жеребкування 1/8 фіналу Кубка ліги вже відбулося. Базові дати матчів 1/8 фіналу - 31 жовтня або 1 листопада.

"Мансфілд" - "Порт Вейл"

"Іпсвіч Таун" - "Фулхем"

"Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл"

"Борнмут" - "Ліверпуль"

"Челсі" - "Блекберн Роверс"

"Вест Хем" - "Арсенал"

"Евертон" - "Бернлі"

"Ексетер" - "Мідлсбро"

Нагадаємо, чинним переможцем Кубка ліги є "Манчестер Юнайтед".

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