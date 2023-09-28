"Челсі" перервав серію з трьох матчів без перемог.

У середу, 27 вересня, в рамках 1/16 фіналу Кубка ліги лондонський "Челсі" приймав "Брайтон", який очолює колишній тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі.

Зустріч проходила на стадіоні "Стемфорд Брідж" і завершилася з рахунком 1:0 на користь господарів поля.

Єдиний гол у цій грі на свій рахунок записав нападник Ніколас Джексон, який відзначився на 50-й хвилині зустрічі після передачі Коула Палмера. Участь у гольовій атаці взяв також українець Михайло Мудрик.

"Челсі" - "Брайтон" - 1:0

Гол: Джексон, 50

"Челсі": Санчес, Кукурелья, Дісасі, Колвілл, Чілвелл, Кайседо, Угочукву, Маатсен (Галлахер, 75), Палмер (Френандес, 75), Мудрік (Стерлінг, 68), Джексон (Броя, 87)

"Брайтон": Вербрюгген, Лампті, Ван Хеке, Ігор, Еступіньян, Дауд (Хіншелвуд, 70), Балеба (Гілмор, 64), Буонанотте (Лаллана, 78), Фаті (Марч, 46), Мітома (Уелбек, 64), Педро

Попередження: Угочукву, 45 - Балеба 43, Еступіньян 45

Огляд матчу:

Відзначимо, що Михайло Мудрик вийшов в основному складі "синіх" і зіграв 68 хвилин. Статистичний портал WhoScored поставив українцю оцінку 7,0, що є одним з найкращих результатів серед всіх футболістів, що знаходилися на полі. Найкращим гравцем матчу став Марк Кукурелья - 7,7 бала.

Додамо, що "Челсі" зміг перервати триматчеву безвиграшну серію, в ході якої "синім" ще й жодного разу не вдавалося забити.

Свій наступний матч підопічні Маурісіо Почеттіно зіграють 2 жовтня в рамках сьомого туру АПЛ проти "Фулхема".

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