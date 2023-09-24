"Челсі" опустився на 14-е місце в турнірній таблиці АПЛ.

У неділю, 24 вересня, в рамках шостого туру Англійської Прем'єр-ліги лондонський "Челсі" протистояв "Астон Віллі".

Гра проходила на стадіоні "Стемфорд Брідж" в Лондоні і завершилася перемогою гостей з рахунком 1:0.

Результат цього поєдинку вирішив гол нападника "Астон Вілли" Оллі Воткінса, який відзначився на 73-й хвилині зустрічі.

"Челсі" - "Астон Вілла" - 0:1

Гол: Воткінс, 73

"Челсі": Санчес, Гюсто, Тіаго Сільва, Дісасі, Колуїл, Галлахер, Мудрик (Чілвелл, 61), Фернандес (Палмер, 68), Кайседо (Броя, 79), Стерлінг, Джексон (Угочукву, 68)

"Астон Вілла": Мартінес, Кеш, Пау Торрес, Конса, Дінь, Макгінн (Ремзі, 75), Камара (Дендонкер, 90), Дуглас Луїс, Дзаньоло (Бейлі, 75), Діабі (Тілеманс, 81), Воткінс (Дуран, 90)

Вилучення: Гюсто, 58

Огляд матчу:

Відзначимо, що український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик вийшов на цю гру в основному складі і відіграв 61 хвилину, потім його замінив Бен Чілуелл. Для українця це вже другий матч поспіль, коли він виходить у старті за "Челсі".

За цю гри статистичний портал SofaScore поставив Мудрику 7,0 бала.

Після шести турів в активі "Челсі" 5 набраних очок. Підопічні Маурісіо Почеттіно займають 14-е місце в турнірній таблиці АПЛ. "Астон Вілла" з 12 балами йде на 6-му рядку.

У наступному турі чемпіонату Англії з футболу "Челсі" зіграє проти "Фулхем", а "Астон Вілла" зустрінеться з "Брайтоном".

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