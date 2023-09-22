Центральним матчем 6-го туру АПЛ стане дуель "Арсеналу" і "Тоттенхема".

23 і 24 вересня будуть зіграні матчі шостого туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2023/24.

Тур був розбитий навпіл: п'ять ігор відбудуться в суботу, ще п'ять - у неділю.

У суботу зустрінуться "Брентфорд" українця Єгора Ярмолюка і "Евертон" Віталія Миколенка. Також в цей день свій матч зіграє чинний чемпіон країни "Манчестер Сіті". Суперником "городян" буде "Ноттінгем".

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Головною подією неділі і в цілому всього туру стане дуель "Арсенала" і "Тоттенхема". Лондонське дербі пройде на стадіоні "Емірейтс".

"Челсі" Михайла Мудрика в цьому турі зіграє проти "Астон Вілли", а "Борнмут" Іллі Забарного зустрінеться з "Брайтоном".

Англійська Прем'єр-ліга: розклад матчів 6-го туру

Субота, 23 вересня

17:00 "Манчестер Сіті" - "Ноттінгем Форест"

17:00 "Кристал Пелас" - "Фулхем"

17:00 "Лутон Таун" - "Вулвергемптон"

19:30 "Брентфорд" - "Евертон"

22:00 "Бернлі" - "Манчестер Юнайтед"

Неділя, 24 вересня

16:00 "Челсі" - "Астон Вілла"

16:00 "Арсенал" - "Тоттенхем"

16:00 "Брайтон" - "Борнмут"

16:00 "Ліверпуль" - "Вест Хем"

18:30 "Шеффілд Юнайтед" - "Ньюкасл"

Додамо, що після п'яти турів у турнірній таблиці АПЛ лідирує "Манчестер Сіті", який набрав 15 очок. Далі йдуть "Тоттенхем", "Ліверпуль" і "Арсенал" - по 13 очок. На п'ятій сходинці з 12 очками розташувався "Брайтон".

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