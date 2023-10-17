У вольовому стилі "жовто-сині" здолали аутсайдера своєї групи.

У вівторок, 17 жовтня, відбувся поєдинок восьмого туру кваліфікації Євро-2024 з футболу, в якому збірна України обіграла Мальту.

Гра проходила на Національному стадіоні в місті Та-Калі у Мальті і завершилася з рахунком 3:1 на користь збірної України.

Рахунок у матчі відкрили господарі завдяки точному удару Пола Мбонга. Але ще до перерви гравець Мальти Раян Камензулі курйозно забив м'яча у власні ворота після прострілу Георгія Судакова. Незабаром після цього Артем Довбик реалізував пенальті, яке заробив Михайло Мудрик.

Відео дня

Наприкінці гри збірна України подвоїла свою перевагу – красивий гол ударом із дальньої дистанції забив Мудрик. Це перший гол 22-річного футболіста у 15 офіційних матчах за національну команду. Раніше зірковий вінгер відзначався голом в товариському матчі з "Боруссією" Менхенгладбах.

Мальта – Україна – 1:3

Голи: П.Мбонг (13) – Камендзулі (38, автогол), Довбик (43, пенальті), Мудрик (85)

Мальта: Бонелло, Камендзулі, Ж.Борг, Пепе, С.Борг, Д.Мбонг (Аттард, 79), Н.Мускат (Крістенсен, 68), Янкам (Пізані (88), Гійом'є, П.Мбонг (Монтебелло, 87), Нвоко (Сатаріано, 68)

Україна: Трубін, Миколенко, Матвієнко (Сваток, 46), Забарний, Караваєв (Зубков, 76), Сидорчук, Зінченко (Піхальонок, 87), Мудрик, Судаков (Назарина, 67), Ванат (Конопля, 67), Довбик

Перемога в цій грі дозволила збірній України піднятися на друге місце в турнірній таблиці групи C. В активі "синьо-жовтих" 13 набраних очок. Італія має матч у запасі - у разі перемоги чинні чемпіони Європи також наберуть 13 очок і обійдуть Україну.

Збірна Північної Македонії з 7 балами залишилася на четвертому місці. Лідирує в групі Англія (16 очок), на останньому місці йде Мальта (0 очок).

У наступному турі кваліфікації Євро-2024 збірна України зіграє проти Італії. Зустріч відбудеться 20 листопада.

Вас також можуть зацікавити новини: