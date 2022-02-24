Тренер "Динамо" заявив, що не буде залишати Київ.

Румунський фахівець Мірча Луческу, який очолює київське "Динамо", прокоментував вторгнення Росії в Україну.

Досвідчений тренер заявив, що не має наміру залишати Київ, незважаючи на те, що чемпіонат УПЛ був припинений через повномасштабне вторгнення РФ і введення воєнного стану в Україні.

"Всі спортивні заходи в Україні припинені на 30 днів. Я не поїду з Києва і не повернуся до Румунії. Я не боягуз. Сподіваюся, що ця війна, розпочата ідіотами, буде зупинена якомога швидше. Ніколи не думав, що війна почнеться" – - наводить слова Луческу Tribun Dergi.

Нагадаємо, що раніше слова підтримки Україні висловили один з лідерів збірної Олександр Зінченко і екс-зірка "Шахтаря" Дуглас Коста. Також у своїх соцмережах Роман Зозуля висміяв заяву Володимира Путіна про Україну.

Андрій Шевченко теж написав патріотичний пост про свою батьківщину.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 лютого, о 5:00 Збройні Сили РФ почали інтенсивні обстріли підрозділів ЗСУ на сході України, завдали ракетно-бомбових ударів по аеродромах у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об'єктах Збройних сил України. Водночас агресор почав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону.

Мірча Луческу: кар'єра в "Динамо"