Румунський фахівець Мірча Луческу, який очолює київське "Динамо", прокоментував вторгнення Росії в Україну.
Досвідчений тренер заявив, що не має наміру залишати Київ, незважаючи на те, що чемпіонат УПЛ був припинений через повномасштабне вторгнення РФ і введення воєнного стану в Україні.
"Всі спортивні заходи в Україні припинені на 30 днів. Я не поїду з Києва і не повернуся до Румунії. Я не боягуз. Сподіваюся, що ця війна, розпочата ідіотами, буде зупинена якомога швидше. Ніколи не думав, що війна почнеться" – - наводить слова Луческу Tribun Dergi.
Нагадаємо, що раніше слова підтримки Україні висловили один з лідерів збірної Олександр Зінченко і екс-зірка "Шахтаря" Дуглас Коста. Також у своїх соцмережах Роман Зозуля висміяв заяву Володимира Путіна про Україну.
Андрій Шевченко теж написав патріотичний пост про свою батьківщину.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 лютого, о 5:00 Збройні Сили РФ почали інтенсивні обстріли підрозділів ЗСУ на сході України, завдали ракетно-бомбових ударів по аеродромах у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об'єктах Збройних сил України. Водночас агресор почав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону.
Мірча Луческу: кар'єра в "Динамо"
- Луческу, який очолював "Шахтар" протягом 12 років, влітку 2020 року прийняв київське "Динамо".
- Під його керівництвом кияни виграли Суперкубок України, вперше за чотири роки змогли подолати кваліфікацію Ліги чемпіонів, посіли третє місце у своїй групі ЛЧ, а в плей-офф Ліги Європи дійшли до 1/8 фіналу. У квітні "Динамо" достроково стало чемпіоном України, а в травні завоювало Кубок України.
- У "Динамо" Луческу став дев'ятиразовим чемпіоном України. Він-перший тренер, який вигравав чемпіонат і з "Шахтарем", і з "Динамо".
- У поточному сезоні "Динамо" посіло останнє місце у своїй групі ЛЧ, а також відстає на два очки від першого місця в турнірній таблиці УПЛ після 18 зіграних турів. У матчі за Суперкубок України кияни програли "Шахтарю" з рахунком 0:3.