Роман Зозуля висловився про конфлікт між Росією і Україною.

Колишній футболіст збірної України Роман Зозуля, який зараз грає за іспанський клуб "Фуенлабрада", відреагував на слова президента РФ Володимира Путіна про Україну.

На своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук спортсмен розмістив пост, в якому пояснив, чому на його думку Україна і Росія не є братніми народами. Також Зозуля заявив, що вірить у перемогу України над "кремлівським злом".

"Мамкин історик не розуміє, що своїми фантастичними казками тільки загартовує і згуртовує нашу націю.

Вони можуть скільки завгодно рукоблудити на забальзамований труп в мавзолеї, але для нас він був, є і буде катом, як і його наступник. І наша справа, що робити з їх пам'ятниками і як розвивати свою країну.

Ми ніколи не були братніми народами, тому що братам не намагаються нав'язати комплекс неповноцінності і при нагоді закинути петлю на шию. Ми завжди були кісткою в горлі для більшості правителів "великої і могутньої". У різні історичні періоди вони прагнули нас підкорити, морити голодом, переслідувати, садити і вбивати за право говорити рідною мовою, висловлювати позицію і прагнути до незалежності. І чим більше вони стискали свою петлю, тим сильніше ми з неї виривалися. У нас ніколи не було стокгольмського синдрому, у нас завжди було тотальне неприйняття їх насильства і контролю. У новітній історії України ми це демонстрували раз на десятиліття на Майданах.

Наші сусіди бояться підняти голову і висловити протест душевнохворому царю. Звичайно, є свідомі росіяни, які неодноразово висловлювали свою підтримку, але їх критично мало. Переважна більшість - це зомбована пропагандою біомаса. Але це їх вибір - жити в страху і придушенні. І нам з ними не по дорозі.

Ми мирна нація, яка не має в планах ні на кого нападати. Нам вистачає людей і своїх земель, але і віддавати їх якомусь божевільному ми не будемо.

На 8-му році війни нарешті весь світ прозрів і усвідомив, що в Україні немає ніякого громадянського конфлікту, що ми 8 років стримуємо російську агресію і не даємо їй поширитися на всю Європу. Ціною цього стало 15 тисяч життів.

Тому світ повинен зрозуміти й іншу істину, що Путін - це реінкарнація Гітлера. І його плани більш амбітні, ніж захоплення України. Тому зараз як ніколи важливо, щоб світ об'єднався і ввів економічні санкції проти цього проклятого режиму.

А з фізичним опором, впевнений, наші ЗСУ впораються, тому що характер наших військових викуваний зі сталі. Наша перемога вже близька, як і феєричний кінець кремлівсбкого зла.

Вірю в Україну, вірю в перемогу, вірю в українську армію", - написав Роман Зозуля.

Нагадаємо, раніше Роман Зозуля вшанував пам'ять Героїв Небесної Сотні.

Роман Зозуля: що відомо про спортсмена