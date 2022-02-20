Роман Зозуля закликав усіх не забувати тих, хто віддав своє життя за незалежність нашої країни.

Колишній футболіст збірної України Роман Зозуля, який зараз грає за іспанський клуб "Фуенлабрада", вшанував пам'ять Героїв Небесної Сотні.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook відомий спортсмен написав зворушливий пост.

"Їхні життя увійшли в історію, їхні жертви не були марні. Сьогодні ми вшановуємо Героїв Небесної Сотні, але пам'ятаємо про їхній подвиг щодня.

8 років українці продовжують боротьбу за незалежність, право вільного вибору, свободу і європейські цінності. Очевидно, що фінальна фаза бою вже почалася, і ми обов'язково переможемо. Бо за нами правда, добро, сильна армія і герої на небі.

Вічна пам'ять полеглих за незалежність. Слава Україні. Героям Слава", - написав Зозуля.

Нагадаємо, раніше Роман Зозуля виступив з критикою на адресу нападника донецького "Шахтаря" Жуніора Мораеса за слова про можливий напад РФ.

Роман Зозуля: що відомо про спортсмена