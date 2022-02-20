Колишній футболіст збірної України Роман Зозуля, який зараз грає за іспанський клуб "Фуенлабрада", вшанував пам'ять Героїв Небесної Сотні.
На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook відомий спортсмен написав зворушливий пост.
"Їхні життя увійшли в історію, їхні жертви не були марні. Сьогодні ми вшановуємо Героїв Небесної Сотні, але пам'ятаємо про їхній подвиг щодня.
8 років українці продовжують боротьбу за незалежність, право вільного вибору, свободу і європейські цінності. Очевидно, що фінальна фаза бою вже почалася, і ми обов'язково переможемо. Бо за нами правда, добро, сильна армія і герої на небі.
Вічна пам'ять полеглих за незалежність. Слава Україні. Героям Слава", - написав Зозуля.
Нагадаємо, раніше Роман Зозуля виступив з критикою на адресу нападника донецького "Шахтаря" Жуніора Мораеса за слова про можливий напад РФ.
Роман Зозуля: що відомо про спортсмена
- Зозуля є вихованцем київського "Динамо". За "біло-синіх" зіграв 51 матч і відзначився 6 забитими голами.
- У 2011 році перебрався до "Дніпра", виступаючи за якою здобув широку популярність і отримав виклик до збірної України.
- У складі "Дніпра" зозуля зіграв 126 ігор і записав собі в актив 32 голи і 28 результативних передач.
- Також виступав за іспанські клуби "Реал Бетіс", "Райо Вальєкано" та "Альбасете".
- У складі національної збірної України зозуля зіграв 32 матчі і забив 4 голи.
- Роман Зозуля має активну патріотичну позицію і регулярно надає допомогу українським військовим.
- У лютому 2017 року фанати "Райо Вальєкано" зірвали трансфер зозулі в клуб, назвавши його "нацистом" через його патріотичні погляди і допомогу українській армії.
- З вересня 2017 по 2021 роки форвард виступав за "Альбасете" у другому за силою дивізіоні чемпіонату Іспанії. Фанати інших клубів продовжували конфліктувати з зозулею. Зокрема, через образи на адресу українця доводилося переривати матч між "Райо Вальєкано" і " Альбасете". Пізніше поєдинок був дограний, а ультрас знову образили Зозулю.
- Влітку 2021 року у Зозулі зірвався трансфер в португальську команду через конфліктів з фанатами.