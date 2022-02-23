Колишній тренер збірної України опублікував патріотичний пост у соцмережах.

Легендарний екс-футболіст київського "Динамо" Андрій Шевченко підтримав Україну в складний період і зізнався в любові рідній країні.

На своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук Шевченко написав зворушливий пост українською мовою, в якому висловив слова підтримки Україні в непростий час.

"Україна - моя Батьківщина!

Я завжди пишався своїм народом і своєю країною! Ми пережили багато непростих періодів і за минулі 30 років сформувалися як нація!

Нація щирих, працьовитих і волелюбних громадян! Це найголовніше наше надбання! Сьогодні складний час для всіх нас. Але ми повинні об'єднатися!

В єдності ми переможемо! Слава Україні!", - написав Андрій Шевченко.

Нагадаємо, раніше слова підтримки Україні висловили один з лідерів збірної України Олександр Зінченко і колишній футболіст "Шахтаря" і збірної Бразилії Дуглас Коста. Також у своїх соцмережах український футболіст Роман Зозуля висміяв заяву Володимира Путіна про Україну.

Андрій Шевченко: що потрібно знати про екс-футболіста