Легендарний екс-футболіст київського "Динамо" Андрій Шевченко підтримав Україну в складний період і зізнався в любові рідній країні.
На своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук Шевченко написав зворушливий пост українською мовою, в якому висловив слова підтримки Україні в непростий час.
"Україна - моя Батьківщина!
Я завжди пишався своїм народом і своєю країною! Ми пережили багато непростих періодів і за минулі 30 років сформувалися як нація!
Нація щирих, працьовитих і волелюбних громадян! Це найголовніше наше надбання! Сьогодні складний час для всіх нас. Але ми повинні об'єднатися!
В єдності ми переможемо! Слава Україні!", - написав Андрій Шевченко.
Нагадаємо, раніше слова підтримки Україні висловили один з лідерів збірної України Олександр Зінченко і колишній футболіст "Шахтаря" і збірної Бразилії Дуглас Коста. Також у своїх соцмережах український футболіст Роман Зозуля висміяв заяву Володимира Путіна про Україну.
Андрій Шевченко: що потрібно знати про екс-футболіста
- В якості футболіста Шевченко виступав за київське "Динамо", "Мілан" і "Челсі".
- За період кар'єри футболіста Шевченко зіграв 539 матчів, в яких відзначився 268 забитими голами і 76 результативними передачами.
- У 2003 році Андрій Шевченко став володарем "Золотого м'яча".
- Андрій Шевченко є одним з найбільш видатних футболістів у світі. З "Міланом" в 2003 році виграв Лігу чемпіонів.
- У складі збірної України як гравець зіграв 111 матчів і забив 48 голів.
- В якості тренера очолював національну збірну України з 2016 по 2021 рік. Останнім місцем роботи Шевченка був італійський "Дженоа".