Зірка вітчизняного футболу висловив свою позицію.

Гравець англійського "Манчестер Сіті" та збірної України Олександр Зінченко прокоментував воєнну загрозу, яка зосередилася біля України.

Сашко зробив допис в себе на сторінці Instagram.

"Увесь цивілізований світ непокоїться ситуацією у моїй країні. Я не можу залишатись осторонь і прагну донести свою думку. На фото - моя країна. Країна, у якій я народився та виріс. Країна, кольори якої я захищаю на міжнародній спортивній арені. Країна, яку ми стараємось прославляти й розвивати. Країна, кордони якої повинні залишатись непорушними. Моя країна належить українцям, і ніхто ніколи не зможе привласнити її. Ми своє не віддамо! Слава Україні", - написав Зінченко.

Зазначимо, що український футболіст Ігор Пластун сказав, що йому соромно розмовляти російською мовою. А Роман Зозуля розніс вщент режим Володимира Путіна, назвавши його "мамкіним істориком".

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