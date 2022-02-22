Український захисник болгарського "Лудогорця" Ігор Пластун в соцмережах виставив прапор України як знак засудження російської агресії.
"Соромно, що розмовляю російською", - підписав кадр в сторіз Instagram Ігор.
Зауважимо, що Пластун на аватарку своєї сторінки в Instagram поставив стяг та герб-тризуб України.
Ігор народився у Києві. 31-річний центральний захисник зіграв 30 поєдинків у поточному сезоні за "Лудогорець". В його активі один гол та один асист. Пластун відзначився забитим м'ячем на груповому етапі Ліги Європи у ворота "Браги".
Нещодавно в Болгарії місцеві ультрас футболу розгорнули прапор України в знак підтримки.
Ігор Пластун: кар'єра
- Пластун починав свій шлях у футболі в київській "Оболоні". Потім Ігор виступав за львівські "Карпати". З 2016 по 2018 рік захисник грав за "Лудогорець", потім три сезони захищав кольори бельгійського "Гента" і врешті-решт повернувся знову до "Лудогорця".
- У Пластуна 4 матчі за національну збірну України.