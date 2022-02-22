Ігор Пластун опублікував фото з прапором України.

Український захисник болгарського "Лудогорця" Ігор Пластун в соцмережах виставив прапор України як знак засудження російської агресії.

"Соромно, що розмовляю російською", - підписав кадр в сторіз Instagram Ігор.

Зауважимо, що Пластун на аватарку своєї сторінки в Instagram поставив стяг та герб-тризуб України.

Ігор народився у Києві. 31-річний центральний захисник зіграв 30 поєдинків у поточному сезоні за "Лудогорець". В його активі один гол та один асист. Пластун відзначився забитим м'ячем на груповому етапі Ліги Європи у ворота "Браги".

Нещодавно в Болгарії місцеві ультрас футболу розгорнули прапор України в знак підтримки.

Ігор Пластун: кар'єра

Пластун починав свій шлях у футболі в київській "Оболоні". Потім Ігор виступав за львівські "Карпати". З 2016 по 2018 рік захисник грав за "Лудогорець", потім три сезони захищав кольори бельгійського "Гента" і врешті-решт повернувся знову до "Лудогорця".

У Пластуна 4 матчі за національну збірну України.

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