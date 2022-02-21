Уболівальники болгарського футбольного клубу "Левські" розгорнули прапор України на стадіоні під час матчу чемпіонату Болгарії проти "Локомотива" із Пловдива.
Фанати ФК "Левські" маршем пройшли на арену, а вже на трибунах вивісили синьо-жовтий прапор.
"Підтримка для України від Ультрас Левські", - підписали пост у Facebook вболівальники.
Під час матчу чемпіонату Англії вболівальники "Ліверпуля" також розгорнули прапор України.
А збірна Фінляндії присвятила перемогу над росіянами в фіналі хокейного турніру Олімпіади-2022 Україні.