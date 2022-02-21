Світ занепокоєний щодо воєнної ситуації навколо України.

Уболівальники болгарського футбольного клубу "Левські" розгорнули прапор України на стадіоні під час матчу чемпіонату Болгарії проти "Локомотива" із Пловдива.

Фанати ФК "Левські" маршем пройшли на арену, а вже на трибунах вивісили синьо-жовтий прапор.

"Підтримка для України від Ультрас Левські", - підписали пост у Facebook вболівальники.

Під час матчу чемпіонату Англії вболівальники "Ліверпуля" також розгорнули прапор України.

А збірна Фінляндії присвятила перемогу над росіянами в фіналі хокейного турніру Олімпіади-2022 Україні.

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