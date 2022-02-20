Фінляндія обіграла ОКР у фіналі хокейного турніру на Олімпіаді-2022 в Пекіні.

У заключний день зимової Олімпіади-2022 в Пекіні відбувся фінал хокейного турніру, в якому збірна Фінляндії здобула перемогу над ОКР з рахунком 2:1.

Після поєдинку популярний фінський паблік про хокей "Hockey Dreams" у соціальній мережі Фейсбук розмістив пост, присвятивши Україні тріумф Фінляндії в битві з російською командою. Таким чином фіни висловили нашій країні підтримку в непростий час, коли війська РФ стоять біля кордонів України і є загроза вторгнення.

"Це Для тебе #Україна. Залишайся сильною", - йдеться в пості.

У коментарях під постом багато людей з України говорили слова подяки фінам за їх жест і вітали Фінляндію із золотими нагородами і перемогою над ОКР.

Варто відзначити, що це перше золото хокейного турніру для збірної Фінляндії.

Олімпіада-2022. Хокей, фінал

Фінляндія - ОКР - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Шайби: 07:17 Григоренко (Нестеров, Гусєв) - 0:1, 23:28 Покка (Бьорнінен, Онтамас) - 1:1, 40:31 Бьорнінен (Анттіла, Онтамас) - 2:1

Нагадаємо, 20 лютого відбулася офіційна церемонія закриття зимових Олімпійських ігор-2022.

Олімпійські ігри-2022: підсумки