У заключний день зимової Олімпіади-2022 в Пекіні відбувся фінал хокейного турніру, в якому збірна Фінляндії здобула перемогу над ОКР з рахунком 2:1.
Після поєдинку популярний фінський паблік про хокей "Hockey Dreams" у соціальній мережі Фейсбук розмістив пост, присвятивши Україні тріумф Фінляндії в битві з російською командою. Таким чином фіни висловили нашій країні підтримку в непростий час, коли війська РФ стоять біля кордонів України і є загроза вторгнення.
"Це Для тебе #Україна. Залишайся сильною", - йдеться в пості.
У коментарях під постом багато людей з України говорили слова подяки фінам за їх жест і вітали Фінляндію із золотими нагородами і перемогою над ОКР.
Варто відзначити, що це перше золото хокейного турніру для збірної Фінляндії.
Олімпіада-2022. Хокей, фінал
Фінляндія - ОКР - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Шайби: 07:17 Григоренко (Нестеров, Гусєв) - 0:1, 23:28 Покка (Бьорнінен, Онтамас) - 1:1, 40:31 Бьорнінен (Анттіла, Онтамас) - 2:1
Нагадаємо, 20 лютого відбулася офіційна церемонія закриття зимових Олімпійських ігор-2022.
Олімпійські ігри-2022: підсумки
- Зимові Олімпійські ігри в Пекіні пройшли з 4-го по 20 лютого 2022 року.
- На цих Олімпійських іграх участь взяла 91 країна. Вперше на Іграх були представлені Гаїті і Саудівська Аравія. Україну представляли 45 спортсменів у 12 дисциплінах.
- Всі види спорту на Олімпіаді-2022: біатлон, бобслей, гірськолижний спорт, керлінг, ковзанярський спорт, лижне двоборство, лижні гонки, стрибки з трампліну, санний спорт, скелетон, сноуборд, фігурне катання, фрістайл, хокей із шайбою, шорт-трек.
- В загальному медальному заліку ОІ-2022 в Пекіні перше місце посіла збірна Норвегії. Другу позицію посіла збірна Німеччини. Замкнув трійку рейтингу Китай.
- Україна на Олімпіаді-2022 завоювала всього одну медаль - срібло в лижній акробатиці виграв фрістайліст Олександр Абраменко.
- Збірна Норвегії встановила абсолютний рекорд зимових Олімпіад за кількістю золотих нагород - 16.
- На ОІ-2022 в Пекіні двоє українських спортсменок попалися на допінгу - лижниця Валентина Камінська і бобслеїстка Лідія Гунько.
- Головним скандалом Олімпіади-2022 став допінг-скандал російської фігуристки Каміли Валієвої. Незважаючи на позитивний тест на допінг її допустили до змагань у Пекіні рішенням CAS. Це викликало великий резонанс і деякі фігуристи виступили за те, щоб ввести вікові обмеження на Олімпійських іграх.
- Наступна зимова Олімпіада 2026 відбудеться в італійських містах Мілан і Кортіна-д'ампеццо.