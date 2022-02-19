20 лютого відбудеться урочиста церемонія закриття зимових Олімпійських ігор-2022. 24-ті в історії зимові Ігри пройшли в столиці Китаю - Пекіні.
Де та коли дивитися церемонію закриття Олімпіади-2022
Парад закриття можна буде переглянути на "UA: Перший". Подія розпочнеться 20 лютого о 14:00 за київським часом.
Зазначимо, що телеканал "UA: Перший" також доступний на медіасервісах MEGOGO та OLL.TV. Пряма трансляція буде на YouTube-каналі Eurosport.
На церемонії відкриття прапор України несли Олександра Назарова й Олександр Абраменко. На параді закриття прапороносцем буде Олена Білосюк.
Олімпіада-2022: головне
- Україну представляло 45 спортсменів у 12 дисциплінах. В Пекіні було розіграно 109 комплектів медалей в 15 видах спорту.
- Пекін став першим містом, яке прийняло як літні, так і зимові Олімпійські ігри.
- Україна виграла у Пекіні одну медаль - срібним призером став Олександр Абраменко в лижній акробатиці.
- На цих Олімпійських іграх брала участь 91 країна. Вперше на Іграх були представлені Гаїті та Саудівська Аравія.
- Всього за роки незалежності Україна здобула на зимових Іграх дев'ять медалей: три золоті, дві срібні та чотири бронзові.