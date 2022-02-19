20 лютого Олімпійські ігри будуть завершені.

20 лютого відбудеться урочиста церемонія закриття зимових Олімпійських ігор-2022. 24-ті в історії зимові Ігри пройшли в столиці Китаю - Пекіні.

Де та коли дивитися церемонію закриття Олімпіади-2022

Парад закриття можна буде переглянути на "UA: Перший". Подія розпочнеться 20 лютого о 14:00 за київським часом.

Зазначимо, що телеканал "UA: Перший" також доступний на медіасервісах MEGOGO та OLL.TV. Пряма трансляція буде на YouTube-каналі Eurosport.

На церемонії відкриття прапор України несли Олександра Назарова й Олександр Абраменко. На параді закриття прапороносцем буде Олена Білосюк.

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