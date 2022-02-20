Олімпіада в Китаї офіційно завершена.

У неділю, 20 лютого, відбулася офіційна церемонія закриття зимових Олімпійських ігор-2022.

Захід провели на Національному стадіоні Пекіна, також відомому як "Пташине гніздо". Він був головною ареною як літніх Ігор-2008, так і зимової Олімпіади-2022.

У рамках заходу організатори підготували колоритне шоу. Урочистості розпочалися о 14:00 за київським часом.

Вашій увазі представлені найкращі фото цього торжества.

Додамо, що на церемонії відкриття прапор України несли Олександра Назарова та Олександр Абраменко. На параді закриття нашим прапороносцем була Олена Білосюк.

Олімпійські ігри-2022: підсумки