У неділю, 20 лютого, відбулася офіційна церемонія закриття зимових Олімпійських ігор-2022.
Захід провели на Національному стадіоні Пекіна, також відомому як "Пташине гніздо". Він був головною ареною як літніх Ігор-2008, так і зимової Олімпіади-2022.
У рамках заходу організатори підготували колоритне шоу. Урочистості розпочалися о 14:00 за київським часом.
Вашій увазі представлені найкращі фото цього торжества.
Додамо, що на церемонії відкриття прапор України несли Олександра Назарова та Олександр Абраменко. На параді закриття нашим прапороносцем була Олена Білосюк.
Олімпійські ігри-2022: підсумки
- Зимові Олімпійські ігри в Пекіні пройшли з 4-го по 20 лютого 2022 року.
- На цих Олімпійських іграх участь взяла 91 країна. Вперше на Іграх були представлені Гаїті і Саудівська Аравія. Україну представляли 45 спортсменів у 12 дисциплінах.
- Всі види спорту на Олімпіаді-2022: біатлон, бобслей, гірськолижний спорт, керлінг, ковзанярський спорт, лижне двоборство, лижні гонки, стрибки з трампліну, санний спорт, скелетон, сноуборд, фігурне катання, фрістайл, хокей із шайбою, шорт-трек.
- В загальному медальному заліку ОІ-2022 в Пекіні перше місце посіла збірна Норвегії. Другу позицію посіла збірна Німеччини. Замкнув трійку рейтингу Китай.
- Україна на Олімпіаді-2022 завоювала всього одну медаль - срібло в лижній акробатиці виграв фрістайліст Олександр Абраменко.
- Збірна Норвегії встановила абсолютний рекорд зимових Олімпіад за кількістю золотих нагород - 16.
- На ОІ-2022 в Пекіні двоє українських спортсменок попалися на допінгу - лижниця Валентина Камінська і бобслеїстка Лідія Гунько.
- Головним скандалом Олімпіади-2022 став допінг-скандал російської фігуристки Каміли Валієвої. Незважаючи на позитивний тест на допінг її допустили до змагань у Пекіні рішенням CAS. Це викликало великий резонанс і деякі фігуристи виступили за те, щоб ввести вікові обмеження на Олімпійських іграх.
- Наступна зимова Олімпіада 2026 відбудеться в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.