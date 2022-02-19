Британські вболівальники футболу підтримали Україну.

Уболівальники "Ліверпуля" на своєму стадіоні "Енфілд" під час поєдинку проти "Норвіча" розгорнули прапор України.

Світлину з жовто-синім стягом з арени розмістила у себе в Facebook ведуча телеканалу "1+1" Марічка Падалко. Журналістка зауважила, що цей кадр надіслав їй Імра Гурбін, який разом із донькою гостював у неї у Києві під час фіналу Ліги чемпіонів у 2018 році.

Зазначимо, що мерсисайдці перемогли аутсайдера АПЛ з рахунком 3:1.

"Ліверпуль" - "Норвіч" - 3:1

Голи: Мане, 54, Салах, 67, Діас, 81 - Рашица, 48

"Ліверпуль": Алісон, Гомес, Матіп, ван Дейк, Цімікас, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Тіаго Алькантара, 62), Кейта (Орігі, 62), Салах, Мане, Діас (Мінаміно, 90)

"Норвіч": Ганн, Ааронс, Хенлі, Гібсон, Вільямс, Маклін, Норманн (Ле-Мелу, 82), Гілмор, Рашица (Роу, 86), Пуккі, Сарджент (Плахета, 76)

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