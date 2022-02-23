Відомий бразильський екс-гравець "Шахтаря" Дуглас Коста переживає за ситуацію в Україні.

Колишній футболіст донецького "Шахтаря" і збірної Бразилії Дуглас Коста, який зараз виступає за "Лос-Анджелес Гелаксі" з США, переживає за ситуацію, що склалася в Україні.

Бразильський футболіст зізнався, що Україна змінила його життя в кращу сторону і він відчуває теплі почуття до нашої країни. Футболіст висловив слова підтримки і сподівається, що все зміниться на краще.

"Україна в моєму серці. Це серце зараз розбивається. Мені дуже шкода, тому що ця країна дала мені багато чого. Можливість грати в Лізі чемпіонів. Можливість змінити життя моєї сім'ї. Так що є почуття до всіх українців, тому що вони зробили все для мене.

У мене хороші спогади. Ось де моє життя почало змінюватися. В Україні я почав зустрічатися з важливими людьми. Коли я потрапив туди, я був молодий. Я грав у футбол всього п'ять років. Потім я став відомий, грав у "Баварії", "Ювентусі". Але все почалося в Україні.

Це політичне питання, і ми, люди що грають, недостатньо поінформовані. Ми намагаємося з усіх сил, щоб допомогти, але це не залежить від нас. Ми не можемо змінити все. Ми не можемо зупинити війну тільки тому, що ми знамениті. Правда в тому, що все змінюється. І я сподіваюся, що Україна повернеться до того, що було раніше", - наводить слова Дугласа Кости Los Angeles Times.

Нагадаємо, раніше слова підтримки Україні висловив один з лідерів збірної України Олександр Зінченко. Також у своїх соцмережах український футболіст Роман Зозуля висміяв заяву Володимира Путіна про Україну.

Дуглас Коста: кар'єра