Чемпіонат України з футболу призупинено.

Керівництво української Прем'єр-Ліги прийняло рішення про припинення проведення чемпіонату країни.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

"У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану, чемпіонат України призупинено", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 лютого, о 5:00 Збройні Сили РФ почали інтенсивні обстріли підрозділів ЗСУ на сході України, завдали ракетно-бомбових ударів по аеродромах у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об'єктах Збройних сил України. Водночас агресор почав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону.

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