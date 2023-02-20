"Челсі" не може виграти в АПЛ вже чотири матчі поспіль.

У суботу, 18 лютого, лондонський "Челсі" сенсаційно програв "Саутгемптону" в рамках 24-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Головний тренер "Челсі" Грем Поттер висловився на тему незадовільних результатів команди і зазначив, що розуміє розчарування фанатів.

"Ми в стані трансформації і є певні фактори, але в той же час є емоції, і команда програє. Результати такі, якими вони є, і ви можете це зрозуміти.

Відео дня

Я не дурний і не наївний. Моя робота полягає в тому, щоб йти вперед, допомагати команді, намагатися підтримувати її у важкий період. І приймати критику. Коли ви програєте, ви завжди можете щось зробити або змінити. Я завжди був таким, це привело мене до цього моменту. Але я знаю, що люди хочуть чогось іншого", - наводить слова Поттера Sky Sports.

Відзначимо, що "Челсі" не може виграти в АПЛ вже чотири матчі поспіль. Такі результати розчаровують уболівальників команди. Особливо гіркою стала поразка проти "Саутгемптона", який посідає останнє місце в турнірній таблиці АПЛ.

Крім того, "Челсі" програв перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Боруссії" Дортмунд. Таким чином, серія "синіх" без перемог налічує вже п'ять ігор у всіх турнірах.

Нагадаємо, що в січні цього року у "Челсі" перейшов з "Шахтаря" Михайло Мудрик. Український вінгер дебютував за "синіх" у грі з "Ліверпулем" (0:0). З моменту дебюту українця "Челсі" не може виграти.

Мудрик зіграв за "Челсі" п'ять матчів, результативними діями не відзначався.

Після 24-х турів "Челсі" займає 10-е місце в турнірній таблиці АПЛ, заробивши 31 очко.

Вас також можуть зацікавити новини: