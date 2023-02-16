"Челсі" з мінімальним рахунком поступився в першій грі плей-офф Ліги чемпіонів.

У середу, 15 лютого, "Челсі" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів пограв "Боруссії" Дортмунд.

Головний тренер лондонського клубу Грем Поттерпрокоментував поразку своїх підопічних проти німецького колективу.

"Пропущений гол? Це була контратака після кутового. Ми самі були близькі до того, щоб забити.

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"Боруссія" Д зламала нас. Це розчаровує, нам потрібно працювати краще. Крім цього, ми були дуже, дуже хороші. Нам просто потрібно забивати.

Це був дуже сильний виступ, особливо у другому таймі. "Челсі" створив багато моментів і доклав багато зусиль для взяття воріт, але я розчарований пропущеним голом. Я думав, ми домінували у другому таймі. Команди пішли на перерву при нічийному рахунку, і ми повинні були перегрупуватися.

Ви бачили реакцію вболівальників. Вони були дійсно позитивно налаштовані, вони бачили гру команди і влаштували нам фантастичний прийом. Наша команда в процесі розвитку, знаємо, що є багато позитивних моментів, завжди потрібно трохи везіння, але не можна чекати везіння, потрібно продовжувати працювати. Хлопці фантастично працювали, але ми все ще страждаємо на цей момент.

Я вважаю, що у нас був хороший рух в атаці, чітке розуміння того, як ми хочемо атакувати, і ми входили в потрібні зони. Настрій також був дуже позитивним", - наводить слова Поттера офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, дортмундська "Боруссія" перемогла "Челсі" на своєму полі з рахунком 1:0. Перемогу німецькому клубу приніс гол Каріма Адейємі.

Український вінгер "синіх" Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі і відіграв 71 хвилину, його замінив Мейсон Маунт. Статистичний портал Sofascore оцінив гру українця в 6,6 бала.

Для Михайла це був дебютний матч у складі "Челсі" в Лізі чемпіонів.

Матч-відповідь "Челсі" і "Боруссії" відбудеться 7 березня в Лондоні. За підсумками двоматчевого протистояння буде визначено чвертьфіналіст нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА.

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