Український півзахисник Іван Петряк перейшов в донецький "Шахтар" з угорського "МОЛ Фехервар".
Про це повідомляє офіційний сайт "гірників".
Контракт з гравцем був підписаний на 4 роки.
Варто відзначити, що 28-річний футболіст вже виступав у складі "гірників". У сезоні-2017/18 він зіграв за донецьку команду в 17 матчах, відзначившись 2 голами.
Раніше УНІАН повідомляв, що "Шахтар" повернув до клубу ще одного українця з чемпіонату Угорщини – Олександра Зубкова з "Ференцвароша". Крім того, "гірники" підписали хорватського футболіста Невена Джурасека.
Нагадаємо, у вівторок, 23 серпня, стартує новий сезон чемпіонату України з футболу. У першому турі УПЛ "Шахтар" зіграє проти "Металіста-1925". Гра пройде в Києві на стадіоні НСК "Олімпійський".
Іван Петряк: кар'єра
- Петряк з 2011-го виступав за "Зорю", дебютував в УПЛ у віці 17 років у матчі з "гірниками". За 5 сезонів у складі луганчан провів 74 матчі і забив 6 м'ячів.
- Визнавався найкращим молодим футболістом України у 2015 році.
- Влітку 2016 року перейшов до "Шахтаря", але ще сезон відіграв за "Зорю" на правах оренди. У складі луганського клубу провів 34 матчі, забив 6 м'ячів і віддав 8 асистів.
- Сезон-2018/19 провів в оренді в угорському "Ференцвароші". За угорський клуб відіграв 36 матчів, забив 6 голів і віддав 12 асистів.
- Влітку 2019 року підписав контракт з "МОЛ Фехервар", за який виступав протягом останніх 3 років (124 матчі, 28 м'ячів, 26 асистів).
- З 2012 року грав за юнацькі та молодіжну збірні України. У березні 2016 року дебютував у складі національної збірної України, за яку провів 5 матчів.