Іван Петряк повернувся в донецький "Шахтар".

Український півзахисник Іван Петряк перейшов в донецький "Шахтар" з угорського "МОЛ Фехервар".

Про це повідомляє офіційний сайт "гірників".

Контракт з гравцем був підписаний на 4 роки.

Варто відзначити, що 28-річний футболіст вже виступав у складі "гірників". У сезоні-2017/18 він зіграв за донецьку команду в 17 матчах, відзначившись 2 голами.

Раніше УНІАН повідомляв, що "Шахтар" повернув до клубу ще одного українця з чемпіонату Угорщини – Олександра Зубкова з "Ференцвароша". Крім того, "гірники" підписали хорватського футболіста Невена Джурасека.

Нагадаємо, у вівторок, 23 серпня, стартує новий сезон чемпіонату України з футболу. У першому турі УПЛ "Шахтар" зіграє проти "Металіста-1925". Гра пройде в Києві на стадіоні НСК "Олімпійський".

Іван Петряк: кар'єра