Тесть футболіста Іван Петренко у складі українських військ захищав батьківщину від російських окупантів.

Український футболіст угорського "Фехервара" Іван Петряк втратив близького родича. У боях з російськими окупантами загинув тесть колишнього гравця збірної України.

Про це 28-річний півзахисник повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Петряк опублікував зворушливий ролик, героєм якого став його тесть. У коментарі до відео футболіст написав, що батькові його дружини не дадуть героя, але для сім'ї він буде легендою, оскільки пожертвував життям заради них.

"Папа Ваня (батя), не буду соплі жувати, Вам не дадуть героя, але для нашої сім'ї ви легенда, легенда патріотизму. Як інвалід, якого кинули на нуль, який віддав своє життя за своїх дітей і онуків.

Ми плакати не будемо, тому що ви завжди говорили, що нити – це для слабаків. Що ми бійці з народження і будемо битися до кінця. Спасибі за наш спокійний сон! Спочивай з миром, рідний", - написав Іван.

12 травня дружина Івана Петряка, Юлія, почала пошуки батька, який перестав виходити на зв'язок. Пізніше стало відомо, що він загинув. 48-річний Іван Петренко перебував на фронті біля Авдіївки.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український опір російській агресії триває вже більше двох місяців.

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