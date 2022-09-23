Команди України та Вірменії зіграють в Єревані на Республіканському стадіоні імені Вазгена Саркісяна.

У суботу, 24 вересня, в рамках п'ятого туру групового турніру Ліги націй УЄФА національна збірна України зіграє проти Вірменії.

Гра пройде в Єревані на Республіканському стадіоні імені Вазгена Саркісяна. Обслужить цю зустріч суддівська бригада з Португалії на чолі з Жоау Пінейру.

Вірменія - Україна: прогноз букмекерів на поєдинок Ліги націй

Це буде другий матч для збірної України проти Вірменії в поточному розіграші Ліги націй. Перший поєдинок команд відбувся 11 червня і завершився розгромною перемогою команди Олександра Петракова з рахунком 3:0. Голи забивали Руслан Малиновський, Олександр Караваєв та Віталій Миколенко.

Нагадаємо, 21 вересня збірна України зіграла перенесений матч 1-го туру групового етапу Ліги націй проти Шотландії. Гра в Глазго на стадіоні "Хемпден Парк" завершилася тріумфом господарів поля з рахунком 3:0.

Турнірна таблиця групи 1 дивізіону В:

Відеотрансляція гри Вірменія - Україна:

Збірна України в Лізі націй сезону 2022/2023

Команда Олександра Петракова потрапила до групи 1 дивізіону В, де її суперниками стали Шотландія, Ірландія та Вірменія.

Перший свій матч у новому сезоні Ліги націй збірна України грала 8 червня проти Ірландії на виїзді і виграла з рахунком 1:0. Переможний гол забив Віктор Циганков. Наступним суперником українців стала Вірменія, яку команда Петракова 11 червня розгромила з рахунком 3:0. 14 червня Україна зіграла матч-відповідь проти Ірландії, розписавши мирову 1:1.

Команда, яка займе перше місце в групі 1 дивізіону в зможе піднятися в елітний дивізіон Ліги націй - дивізіон А. Аутсайдер цієї групи відправиться в дивізіон С.

Нагадаємо, в минулому сезоні Ліги націй збірна України виступала в дивізіоні А, але вилетіла в Дивізіон в через скандальну технічну поразку від швейцарців за матч заключного туру, який не відбувся після того, як головний лікар Люцерна закрив збірну України в повному складі на карантин в Швейцарії. Матч скасували, а УЄФА зарахував технічну поразку української збірної. Апеляція УАФ була відхилена.

Збірна України, у якої було 6 очок, у підсумку посіла останнє місце в групі з Іспанією, Німеччиною та Швейцарією. Швейцарці, завдяки технічній перемозі обійшли українців, посівши третє місце з 6 очками.