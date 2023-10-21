Маурісіо Почеттіно дуже задоволений роботою Михайла Мудрика.

Головний тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно дав оцінку прогресу вінгера "синіх" Михайла Мудрика.

Аргентинський фахівець заявив, що українець сильно змінився з моменту їх першої зустрічі. За останні кілька місяців він став іншою людиною.

"Через три місяці він не зовсім інший гравець, тому що ми не чарівники, але він інша людина. Ми починаємо розуміти, наскільки прекрасний цей хлопець. Він такий чутливий і розумний. Важливо давати впевненість в житті і довіряти. Коли люди довіряють, вони можуть бути відкритими і починають проявляти свій талант у футболі.

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У Мудрика дійсно хороші відносини з командою, тренерським штабом, медичним персоналом і клубом. Це величезне поліпшення.

Мова йде не про те, щоб дати йому якісь вправи або якісь поради, як рухатися між лініями або однієї самої. Це частина його таланту, але найголовніше те, що він може відчувати себе впевнено і щасливо, коли грає у футбол. Тобі потрібно відчувати зв'язок з грою", - наводить слова Почеттіно The Standard.

Нагадаємо, Мудрик перебрався в "Челсі" з донецького "Шахтаря" в січні цього року. 2 жовтня український вінгер забив дебютний гол за лондонський клуб. На його рахунку 25 матчів у футболці "синіх".

Крім того, 17 жовтня Михайло забив дебютний гол у складі національної збірної України. Його гол допоміг "синьо-жовтим" перемогти Мальту в кваліфікації на Євро-2024.

Додамо, що в турнірній таблиці АПЛ "Челсі" займає 11-е місце, набравши за 8 турів 11 очок.

У суботу, 21 жовтня, "Челсі" зіграє проти одного з лідерів ліги - лондонського "Арсеналу". Зустріч пройде на стадіоні "Стемфорд Брідж". Початок - о 19:30 за київським часом.

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