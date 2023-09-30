Маурісіо Почеттіно вірить в талант українця.

Головний тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно прокоментував прогрес українського вінгера Михайла Мудрика.

"Зараз він намагається бути більш відкритим. Намагається адаптуватися та бути більш залученим у кожну ситуацію. Це унікальний гравець. Він докладає величезних зусиль, що спробувати інтегруватися та краще зрозуміти, що означає грати в команді", – сказав Почеттіно.

У наступному турі АПЛ "Челсі" зіграє проти "Фулгема" 2 жовтня.

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Нагадаємо, Мудрик перейшов з "Шахтаря" в "Челсі" в січні цього року. Лондонський клуб заплатив "гірникам" за перехід Михайла рекордні для українського футболу 70 мільйонів євро. Ще 30 мільйонів євро донецький клуб отримає в якості бонусів.

Вінгер збірної України підписав контракт з "синіми" до літа 2031 року. У минулому сезоні Мудрик зіграв 17 матчів у футболці "Челсі" і відзначився 2 результативними передачами.

Нещодавно Почеттіно заявив, що Мудрику потрібно "краще розуміти гру".

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