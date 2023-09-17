Маурісіо Почеттіно залишився задоволений грою своїх підопічних у п'ятому турі АПЛ.

Головний тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно дав коментар після нічиєї з "Борнмутом" (0:0) у 5-му турі АПЛ.

За словами аргентинського тренера, Мудрику було дуже важливо вперше в сезоні потрапити до стартового складу, а команда мусить допомогти українцю знайти найкращі способи застосувати свої таланти на полі.

"Сьогодні ми повинні були легко перемагати 1:0 чи 2:0, тому що в перші 30 хвилин у нас були моменти. Якщо ми не забили та не виграли гру, можливо, нам потрібно сказати людям, що цього було недостатньо. Мудрик покращується. Йому досі потрібно вчитися в Прем’єр-лізі. Йому потрібно краще розуміти гру та іноді намагатися бути більше пов’язаним з командою. Нам потрібно дати йому час і інструменти для вдосконалення протягом сезону", - сказав Почеттіно в коментарі Sky Sports.

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Додамо, що в матчі проти "Борнмуту" Мудрик відіграв 63 хвилини і був замінений на Коула Палмера. 22-річний український вінгер провів активно перший тайм, отримав жовту картку і оцінку 6,5 балів від порталу WhoScored. Ілля Забарний у складі "вишень" відіграв проти "Челсі" увесь поєдинок і заробив оцінку 6,8.

Нагадаємо, Михайло Мудрик перейшов в "Челсі" з "Шахтаря" у січні цього року.

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