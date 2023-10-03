Український футболіст поступово інтегрується у команду.

Захисник "Челсі" Лівай Колвілл розказав про вінгера лондонської команди Михайла Мудрика.

"Це чудовий гравець. Він може стати одним з найкращих у світі. У нього є все, що ти хочеш від вінгера, від футболіста. Важко переходити з України в "Челсі". Є великий тиск, якого він, можливо, не відчував. Тут інша культура та загалом все. В першому таймі матчу з "Фулгемом" він був неймовірним. Я такий радий за нього, що він забив свій дебютний гол за "Челсі". Ви могли бачити це під час святкування. Він заслужив це. Кожен бачить, якими якостями він володіє, і ми бачимо це весь час на тренуваннях", - сказав Колвілл для Evening Standard.

Колвілл пожартував, що не варто наближатися до Мудрика на полі, тому що 22-річний українець може пошити в дурні будь-якого суперника.

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"Я не наближаюсь до нього на тренуваннях, якщо тільки не хочу осоромитися. Він такий хороший гравець. Тепер він повинен відштовхуватися від цього та розвиватися", - додав Колвілл.

Мудрик вперше забив за "Челсі"

Нагадаємо, що 2 жовтня Мудрик відзначився дебютним голом у складі "Челсі". Зірковий вінгер забив у ворота "Фулгему" у матчі АПЛ. 1145 хвилин знадобилося Мудрику, щоб забити свій перший гол у складі "Челсі". До цього Михайло двічі відзначався гольовими передачами за лондонський клуб.

Мудрик став сьомим українським футболістом, якому вдалося забити гол у матчах елітного дивізіону чемпіонату Англії.

Головний тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно раніше прокоментував прогрес українського вінгера, заявивши, що "Михайло - унікальний гравець".

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