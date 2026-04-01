Чемпіонат світу-2026: визначилися всі 48 учасників турніру

У ніч на 1 квітня офіційно завершився відбірковий турнір до Чемпіонату світу-2026.

В ніч на 1 квітня завершилися всі поєдинки в рамках кваліфікації європейського та міжконтинентального плей-офф Чемпіонату світу-2026. Тепер відомі всі учасники Мундіалю, який пройде з 11 червня по 19 липня в Мексиці, Канаді та США.

Шість останніх путівок отримали Туреччина, Швеція, Боснія і Герцеговина, Чехія, Ірак та ДР Конго. Загалом на турнірі за трофей змагатимуться 48 збірних – спочатку в одній із 12 груп, а потім у плей-оф.

Склад груп чемпіонату світу 2026:

Відео дня

Група A : Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B : Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C : Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D : США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E : Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F : Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

[У групі F могла бути збірна України, якби спочатку виграла Швецію, а потім переможця пари Польща-Албанія]

Група G : Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H : Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I : Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J : Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K : Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L : Англія, Хорватія, Гана, Панама.

Вперше на Чемпіонат світу вийшли чотири збірні – Узбекистану, Йорданії, Кюрасао та Кабо-Верде.

Що ще відомо про ЧС-2026

Раніше УНІАН повідомляв, що екс-президент ФІФА закликав уболівальників не їхати до США на ЧС-2026. Причиною заклику, як зазначив Блаттер, є агресивна зовнішня політика президента США Дональда Трампа та масштабне посилення імміграційного контролю.

І справді, через Трампа ЧС-2026 у США відбудеться частково при порожніх трибунах. Все через призупинення видачі американських віз громадянам країн третього світу. Це не стосується гравців, офіційних осіб та найближчих родичів членів команди. Але для вболівальників не було зроблено жодних винятків.

