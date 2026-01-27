Експрезидент ФІФА закликав уболівальників не їхати до США на ЧС-2026

Блаттер звинуватив агресивну зовнішню політику Дональда Трампа та масштабне посилення імміграційного контролю.

Колишній президент ФІФА Зепп Блаттер заявив, що футбольним уболівальникам слід утриматися від поїздок до США на Чемпіонат світу 2026 року, який пройде цього літа, пише Fox News.

Чому Блаттер закликав фанатів не їхати до США на ЧС-2026

Причиною призову, як зазначив Блаттер, є агресивна зовнішня політика президента США Дональда Трампа та масштабне посилення імміграційного контролю, через що поїздки до Америки можуть бути небезпечними для іноземних фанатів.

"Для вболівальників є лише одна порада – триматися подалі від США! Я вважаю, що Марк Піт абсолютно правий, ставлячи під сумнів проведення цього чемпіонату світу", - написав 89-річний Блаттер у соцмережі X.

Пояснюється, що Марк Піт - це експерт з боротьби з корупцією та професора права, який у 2013-2016 роках очолював Незалежний комітет із управління у рамках реформ ФІФА. В інтерв'ю швейцарському виданню Der Bund він закликав футбольних уболівальників триматися подалі від США.

Піт додав:

"По телевізору ви побачите все набагато краще. А по прибутті вболівальникам варто очікувати, що якщо вони не сподобаються чиновникам, їх негайно посадять на найближчий рейс назад. Якщо їм пощастить".

Як зазначать ЗМІ, США цього року приймають чемпіонат світу спільно з Мексикою та Канадою: матчі турніру відбудуться з 11 червня до 19 липня. При цьому після стадії 1/8 фіналу всі ігри, що залишилися, відбудуться на території Сполучених Штатів.

Політика Трампа призвела до закликів бойкотувати ЧС-2026

Позиція Трампа щодо Гренландії, додає видання, вже призвела до закликів бойкотувати чемпіонат світу. Зокрема, один із керівників Німецької футбольної спілки Оке Геттліх заявив:

"Я дійсно ставлю питання, коли настане момент всерйоз замислитися і почати конкретну розмову про це. Для мене цей момент уже настав".

Крім того, критику викликають дії агентів Імміграційної та митної поліції США (ICE) в американських містах, зокрема в Міннеаполісі (штат Міннесота), на тлі загибелі двох громадян США і імміграційних рейдів.

"Країна перебуває в стані глибокої турбулентності. Те, що ми спостерігаємо всередині країни – маргіналізацію політичних опонентів, зловживання з боку імміграційних органів та багато іншого, – абсолютно не має вболівальників до поїздки", - підкреслив Піт.

Він порівняв "ситуацію з безпекою" у США з Мексикою, де наркокартелі загрожують насильством перед матчами у Гвадалахарі, Мехіко та Монтерреї. На його думку, Сполучені Штати стають все більш авторитарними.

Водночас, ЗМІ звертає увагу на той факт, що Блаттер був змушений залишити пост президента ФІФА у 2015 році після одного з найбільших корупційних скандалів в історії футболу, пов'язаного із шахрайством із використанням електронних засобів зв'язку, рекетом та відмиванням грошей. Його змінив Джанні Інфантіно, який, як зазначається, підтримує тісні дружні стосунки із Дональдом Трампом. Й Інфантіно повідомив, що організація чекає "від 5 до 10 мільйонів людей, які приїдуть до Америки з усього світу, щоб насолодитися чемпіонатом світу".

Держдепартамент США у коментарі Fox News Digital повідомив, що запускає систему пріоритетного запису на візові співбесіди для вболівальників чемпіонату світу – FIFA Priority Appointment Schedule System (FIFA PASS). Вона дозволить власникам квитків на матчі отримати пріоритетний доступ до візових процедур до початку турніру 11 червня.

Потенційні заявники повинні довести, що відповідають вимогам для отримання візи, мають намір дотримуватись законів США та залишити країну після завершення турніру 19 липня.

У статті нагадується, що Трамп говорив про програму FIFA PASS ще в листопаді. За його словами, Держдепартамент та Міністерство внутрішньої безпеки "невпинно працюють", щоб "футбольні вболівальники з усього світу були належним чином перевірені та могли без проблем приїхати до США наступного літа".

"Я доручив своїй адміністрації зробити все можливе, щоб чемпіонат світу 2026 став безпрецедентним успіхом. Я думаю, він буде найбільшим, і ми вже встановлюємо рекорди з продажу квитків", - заявив Трамп.

Через Трампа ЧС-2026 у США пройде частково за порожніх трибун

Нагадаємо, зупинка видачі американських віз громадянам країн третього світу залишить без підтримки вболівальників футбольні збірні під час чемпіонату світу з футболу, який пройде в США, Канаді і Мексиці. Це зруйнувало сподівання вболівальників двох провідних африканських футбольних країн підтримати свої команди на стадіоні - Сенегал і Кот-д'Івуар були додані у грудні 2025 року до списку країн, громадян яких обмежили у праві в'їзду до США.

Водночас призупинка видачі віз не стосується гравців, офіційних осіб та найближчих родичів членів команди.

