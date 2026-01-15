Через Трампа футбольний чемпіонат у США пройде частково за порожніх трибун

Вболівальники і команди сподіваються, що до початку чемпіонату ця проблема буде вирішена.

Зупинка видачі американських віз громадянам країн третього світу залишить без підтримки вболівальників їхні футбольні збірні під час цьогорічного чемпіонату світу з футболу, який пройде в США, Канаді і Мексиці. Про це повідомляє The Independent.

Зазначається, що призупинка видачі віз не стосується гравців, офіційних осіб та найближчих родичів членів команди. Але для вболівальників не було зроблено жодних виключень

Ця рішення президента США зруйнувало сподівання вболівальників двох провідних африканських футбольних країн підтримати свої команди на стадіоні, адже Сенегал і Кот-д'Івуар були додані у грудні до списку країн, громадян яких обмежили у праві в'їзду до США, які, є співгосподарями чемпіонату світу з футболу разом із Канадою та Мексикою, що триватиме з 11 червня по 19 липня 2026 року.

Відео дня

Візові обмеження викликали значне занепокоєння серед уболівальників цих країн, які наразі стежать за своїми командами на Кубку націй Африки в Марокко. Для тих, хто не отримав американських віз, нові правила фактично унеможливлюють поїздку до США.

Також вболівальникам з Ірану та Гаїті, ще двох країн, які кваліфікувалися на чемпіонат світу, буде заборонено в'їзд до Сполучених Штатів; вони були включені до першої переліку країн з візовими обмеженнями.

"Ми дуже хочемо брати участь, але не знаємо як", – сказала Фату Дієдхіу, президентка групи сенегальських уболівальників. "Тепер просто чекаємо, бо чемпіонату світу ще немає, можливо, вони змінять свою думку. Ми не знаємо. Побачимо", - зауважила вона.

В публікації нагадується, що Сенегал, який дійшов до півфіналу Кубка Африки, проведе свій перший матч чемпіонату світу на стадіоні MetLife у Нью-Джерсі 16 червня проти Франції, за чотири дні до зустрічі з Норвегією на тому ж стадіоні.

Кот-д'Івуар також має два матчі в США: розпочне матч проти Еквадору у Філадельфії 14 червня і завершить групу там 25 червня проти Кюрасао після зустрічі з Німеччиною в Торонто.

Таким чином, Сенегал і Кот-д'Івуар стикаються з перспективою грати лише з обмеженою підтримкою фанатів, які є легальними резидентами США, вже мають візи або подвійне громадянство з країнами, які не підпадають під заборону на в'їзд.

США призупинили видачу міграційних віз

Як повідомляв УНІАН, США призупиняють видачу міграційних віз громадянам 75 країн, зокрема і Росії. В Державному департаменті США пояснили, що це зроблено для запобігання зловживань з боку іммігрантів та нелегальній імміграції до США. Імміграцію з 75 країн буде призупинено, поки Державний департамент переглядатиме процедури обробки імміграційних документів, щоб запобігти в'їзду іноземних громадян, які отримують соціальну допомогу та державні виплати.

У листопаді 2025 року Державний департамент надіслав своїм консульським установам наказ про запровадження нових правил перевірки заявників на отримання візи. Зокрема було наказано відмовляти у візах заявникам, які, ймовірно, через свій фінансовий стан чи стан здоров’я покладатимуться на соціальні виплати після в’їзду в США.

Вас також можуть зацікавити новини: