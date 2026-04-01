'Я націлений на Усика': чемпіон WBO зухвало кинув виклик українцю

Фабіо Вордлі відмовився від бою з Ітаумою та обрав топсуперників.

Чемпіон WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі заявив про намір провести бій проти українського чемпіона Олександра Усика. Про це він розповів в інтерв’ю YouTube-каналу Ring Magazine.

Боксер чітко окреслив свої пріоритети, відкинувши можливість поєдинку з молодим суперником Мозесом Ітаумою. За словами Вордлі, такі пропозиції не відповідають його поточним амбіціям.

"Я націлений на Усика, Ф’юрі, Джошуа", – наголосив він.

Водночас перед можливими топбоями Вордлі має провести важливий поєдинок проти Даніеля Дюбуа. Саме переможець цього бою може стати наступним суперником Усика у титульному протистоянні.

Поєдинок Вордлі – Дюбуа запланований на 9 травня. Очікується, що він стане ключовим етапом у визначенні майбутнього претендента на бій з українцем.

Сам Олександр Усик тим часом готується до іншого поєдинку – проти Ріко Верховена, який має відбутися в єгипетській Гізі.

Експерти вже оцінюють шанси майбутніх суперників. Зокрема, тимчасовий чемпіон WBO у напівважкій вазі Каллум Сміт вважає, що Вордлі має хороші перспективи у бою з Дюбуа, зокрема через впевненість у власних силах.

Як повідомляв УНІАН, раніше Усик висловився про візит британського спортсмена Ентоні Джошуа до України. Відомо, що британець скуштував українські страви, послухав наші пісні та відвідав меморіал пам'яті загиблих воїнів на Майдані Незалежності.

На тлі цього візиту Усик розповів, як змінились його особисті та професійні стосунки із колишнім суперником Джошуа. "Зараз Ей Джей для мене як старший брат, а не суперник, я з ним битися не буду. Я вважаю його справжнім чемпіоном, незалежно від наявності титулів, адже чемпіон – це той, хто не здається", – сказав Усик.

