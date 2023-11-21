Збірна України в заключному турі відбору на Євро-2024 зіграла внічию з Італією.

Збірна України в рамках 10-го туру кваліфікації Євро-2024 з футболу зіграла внічию проти Італії.

Півзахисник "синьо-жовтих" Олександр Зінченко підбив підсумки поєдинку проти "Скуадри Адзурри".

"Важко сказати, чи це найскладніша гра в кар'єрі. Грати проти чемпіона Європи завжди важко. Ми гідно провели цей матч, дивлячись один одному в очі, ми можемо сказати, що віддали всіх себе на футбольному полі, але цього не вистачило для перемоги.

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Підтримка відчувалася. Звичайно, хотілося б подякувати за підтримку всім, хто був на стадіоні і перед телевізорами. Вдячний також хлопцям із ЗСУ та всім, хто захищає нашу землю.

Нам не вистачило забитого гола, добре проаналізували гру Італії, змінили трохи підхід до оборони. Установка на матч була наситити середину поля. Тренерський штаб змінив трохи нашу гру, моя мета була допомагати п'ятим у захисті", - наводить слова Зінченка офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, матч збірних Італії та України завершився з рахунком 0:0. Цей результат дозволив "Скуадрі Адзуррі" отримати пряму путівку на Євро-2024.

Відзначимо, що збірна України зберігає шанси вийти на Євро-2024 через плей-офф Ліги націй, який відбудеться навесні наступного року.

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