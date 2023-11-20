Збірна України завершила відбір на Євро-2024 нічиєю зі збірною Італії.

У понеділок, 20 листопада, відбувся поєдинок десятого туру кваліфікації Євро-2024 з футболу, в якому збірна України грала проти Італії.

Номінально домашній матч для "синьо-жовтих" через війну в Україні проходив на стадіоні "БайАрена" в німецькому Леверкузені.

Обидві команди мали хороші моменти, щоб забити гол, проте реалізувати їх не змогли. Ключовий епізод гри трапився в компенсований до другого тайму час - захисник збірної Італії збив у штрафному майданчику Михайла Мудрика, проте суддя матчу не наважився поставити пенальті у ворота діючих чемпіонів Європи. Тут варто згадати слова президента УЄФА Александера Чеферіна, який перед матчем заявив, що Італія повинна потрапити на чемпіонат Європи.

Відео дня

Україна - Італія - 0:0

Україна: Трубін, Конопля (Тимчик, 86), Забарний, Сваток (Малиновський, 90), Миколенко, Степаненко (Піхальонок, 80), Судаков, Зінченко (Сікан, 86), Циганков (Зубков, 80), Довбик, Мудрик

Італія: Доннарумма, Ді Лоренцо, Ачербі, Буонджорно, Дімарко, Фраттезі, Барелла, Жоржиньо (Крістане, 70), Заньоло (Політано, 70), Распадорі (Скамакка, 46), К'єза (Кін, 81)

Попередження: Буонджорно, 7

В іншому матчі цієї групи Північна Македонія несподівано зіграла внічию проти збірної Англії. Однак цей результат ніяк не вплинув на турнірне становище команд.

За підсумками відбіркового турніру збірна України набрала 14 очок і посіла третє місце в турнірній таблиці групи С, поступившись Італії за додатковими показниками. На Євро-2024 з цієї групи вийшли Англія та Італія. Північна Македонія набрала 8 очок і фінішувала четвертою. Останнє місце посіла Мальта - 0 очок.

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