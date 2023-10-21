Збірна Італії є головним опонентом збірної України в боротьбі за путівку на Євро-2024.

Президент Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Александер Чеферін відвідав напередодні щорічний Франкфуртський книжковий ярмарок, де в кулуарах дозволив собі провокаційне висловлювання.

Функціонер заявив, що збірна Італії дуже потрібна у фінальному турнірі Євро-2024 з футболу і буде катастрофою, якщо "Скуадра Адзурра" не зможе подолати кваліфікацію. Тому він хоче, щоб Італія в заключному турі відбору на ЧЄ-2024 перемогла Україну.

"Італія повинна кваліфікуватися на Євро-2024 з футболу. Інакше це буде катастрофа. Збірна Італії занадто важлива. Думаю, що Італія виграє в України", - наводить слова Чеферіна LaPresse.

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Відзначимо, що перед заключним циклом кваліфікації Євро-2024 з футболу ситуація в групі C наступна: збірна Англії йде на першому місці з 16 балами (6 ігор) і вже гарантувала собі путівку на континентальну першість. На другій позиції в групі йде Україна, яка набрала 13 очок за 7 матчів. Збірна Італії посідає третє місце з 10 балами (6 матчів).

17 листопада збірна Італії зіграє проти Північної Македонії і потенційно може зрівнятися за очками з командою Сергія Реброва. Таким чином, доля путівки на Євро-2024 буде вирішуватися в очній дуелі збірних України та Італії. Матч відбудеться 20 листопада. Номінально домашній поєдинок "синьо-жовті" через повномасштабну війну проведуть у Леверкузені на стадіоні "БайАрена".

Нагадаємо, збірна Італії є чинним чемпіоном Європи. У фіналі Євро-2020 "Скуадра Адзурра" в серії пенальті перемогла збірну Англії.

Варто відзначити, що фінальну стадію чемпіонатів Європи італійці востаннє пропускали в 1992 році.

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