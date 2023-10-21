Федерація футболу Литви має намір подати апеляцію на рішення УЄФА.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) прийняв рішення покарати Федерацію футболу Литви (LFF) за антипутінські кричалки фанатів.

Як повідомляє офіційний сайт литовської Федерації, організацію оштрафували на 10 тисяч євро після вигуків уболівальників у грі проти Сербії (1:3) в рамках кваліфікації Євро-2024 з футболу. Матч відбувся ще у вересні.

Повідомляється, що Федерація футболу Литви подасть апеляцію на рішення УЄФА про штраф.

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Також на рішення УЄФА відреагував один з лідерів збірної Литви Юстас Ласіцкас. У своєму Instagram футболіст опублікував пост, в якому закликав уболівальників команди не звертати уваги на штраф і продовжувати "добру справу".

"Продовжуйте повторювати, ми заплатимо штрафи нашими бонусами, якщо доведеться.

Я не можу говорити за всіх, але думаю, що було б не соромно віддати свої бонуси на добру справу", - заявив Ласіцкас.

Нагадаємо, популярна кричалка "Путін - х**ло" зародилася в Харкові після анексії Криму Росією в 2014 році.

Подібні відомі кричалки на адресу кремлівського диктатора Володимира Путіна часто можна почути і на інших спортивних заходах в Литві.

Додамо, що в рамках кваліфікації Євро-2024 з футболу збірна Литви виступає в групі G. Команда набрала 6 очок за 7 матчів і займає четверте місце в групі.

Збірна Литви вже втратила шанси кваліфікуватися на чемпіонат Європи.

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