В організації не знайшли технічне рішення, яке дозволило б російським командам повернутися до змагань.

Спілка європейських футбольних асоціацій (UEFA, УЄФА) відмовилася від раніше ухваленого рішення повернути російські молодіжні збірні U-17 до міжнародних змагань, пише AP.

Виконавчий комітет УЄФА розглянув питання щодо включення Росії до чоловічих і жіночих молодіжних змагань і ухвалив рішення, що країну все ж не буде допущено до участі у відбіркових іграх Чемпіонату Європи серед юнаків до 17 років. Зазначається, що "пункт порядку денного було знято, оскільки не вдалося знайти технічне рішення, яке дозволило б російським командам грати".

Рішення щодо пом’якшення політики стосовно російських спортсменів спровокувала розкол у виконавчому комітеті УЄФА. Принаймні 12 із 55 європейських федерацій-членів заявили, що їхні команди й надалі відмовлятимуться від ігор, де бере участь Росія.

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Допуск російських молодіжних збірних до турнірів ФІФА та УЄФА - це треба знати

26 вересня в УЄФА ухвалили рішення про повернення російських молодіжних збірних до змагань. 4 жовтня ФІФА також повідомила, що вирішила дозволити участь у змаганнях збірних Росії U-17.

В Українській асоціації футбола засудили рішення Європейського футбольного союзу повернути до змагань команди країни-терориста. Також Україна звернулася до всіх асоціацій-членів УЄФА з проханням долучитися до бойкоту будь-яких матчів з РФ. Крім цього, Україна вимагала скасування рішень ФІФА та УЄФА як таких, що обмежують права українських дітей, яких "Росія позбавила права безпечно тренуватися і просто жити в рідній країні, без загрози бути вкраденими, зґвалтованими або вбитими".

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