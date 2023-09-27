Уаф бойкотуватиме турніри за участю представників країни-терориста.

Українська асоціація футболу (УАФ) відреагувала на плани Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) допустити до міжнародних турнірів російські збірні до 17 років.

У прес-релізі організації йдеться, що українські команди бойкотуватимуть змагання за участю представників країни-агресора.

Також УАФ закликала інші асоціації підтримати бойкот.

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"УАФ рішуче засуджує сьогоднішнє рішення УЄФА про повернення до міжнародних змагань команд U-17 з РФ.

Українська асоціація футболу наполягає на збереженні попередніх рішень УЄФА і ФІФА щодо недопущення всіх російських команд до участі в міжнародних змаганнях під егідою даних організацій.

УАФ підтверджує, що не братиме участі в жодних змаганнях за участю російських команд і звертається до інших асоціацій-членів УЄФА з проханням бойкотувати можливі матчі за участю команд з РФ за умови їх допуску.

Переконані, що прийняття подібних рішень щодо поступового повернення команд з РФ до участі у змаганнях у розпал воєнних дій, які веде Російська Федерація проти України, є безпідставним і таким, що толерантно ставиться до російської агресивної політики.

Рішуче закликаємо УЄФА переглянути дане рішення і залишити в силі попереднє рішення про повне відсторонення будь-яких команд з РФ від участі в міжнародних змаганнях", - йдеться в заяві УАФ.

Нагадаємо, в УЄФА напередодні заявили, що організація планує вже в цьому сезоні повернути російські збірні до 17 років в міжнародні змагання. Президент організації Александер Чеферін підкреслив, що "заборона дітям брати участь у турнірах УЄФА порушує цілісний розвиток, а також дискримінує їх".

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