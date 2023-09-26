Поки мова про повернення в міжнародні турніри команд U17.

У вівторок, 26 вересня, на Кіпрі пройшло засідання виконавчого комітету УЄФА, в ході якого чиновники підготували грунт для повернення російських команд в міжнародні змагання.

Вже в цьому сезоні російські команди U17 можуть повернутися в турніри під егідою УЄФА, повідомляє прес-служба організації.

"УЄФА був першим спортивним органом, який відреагував на війну в Україні і зробив рішучі дії в лютому 2022 року: відсторонив всі російські команди від своїх змагань, скасував заплановані в росії заходи, такі як фінал Ліги чемпіонів УЄФА в Санкт-Петербурзі та Суперкубок УЄФА в Казані, а також розірвав спонсорський контракт із "Газпромом".

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Однак УЄФА також усвідомлює, що дітей не можна карати за дії, відповідальність за які лежить виключно на дорослих, і твердо переконаний, що футбол ніколи не повинен переставати надсилати меседжі миру та надії. Особливо прикро те, що через конфлікт, що продовжується, покоління неповнолітніх позбавлене права змагатися в міжнародному футболі.

З цих причин виконком УЄФА ухвалив рішення, що російські команди неповнолітніх гравців будуть знову допущені до змагань цього сезону. У зв'язку з цим виконком звернувся до адміністрації УЄФА з проханням запропонувати технічне рішення, яке б дозволило відновити збірні росії до 17 років (як юнаків, так і дівчат), навіть якщо жеребкування вже проведено. Усі матчі російських команд проводитимуться без прапора країни, гімну, національної ігрової форми та не на території Росії", - йдеться в повідомленні.

Президент УЄФА Александер Чеферін прокоментував рішення організації повернути до змагань російські збірні.

"Відсторонення російських дорослих команд відображає зобов'язання УЄФА протистояти насильству та агресії. Ми сповнені рішучості дотримуватися такої позиції, поки не закінчиться війна і не відновиться мир. Але забороняючи дітям брати участь в наших змаганнях, ми не тільки не визнаємо і не підтримуємо фундаментальне право на їх цілісний розвиток, а й прямо дискримінуємо їх", - заявив Чеферін.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Союз європейських футбольних асоціацій виключив клуби країни-агресора з єврокубків, а також відсторонив від участі в міжнародних турнірах російські збірні всіх вікових категорій.

Раніше президент УЄФА Александер Чеферін завляв, що представників країни-агресора не буде в турнірах під егідою цієї організації до закінчення війни в Україні. Однак нещодавно УЄФА вперше з початку війни призначив російських суддів на матч Ліги націй.

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